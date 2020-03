TSV Hettingen sagt Training, Spiele und Wettkämpfe ab

Der TSV Hettingen setzt wegen der Ausbreitung des Coronavirus sämtliche Trainingseinheiten und Amateurspiele der Fußballjugend bis mindestens Ende März aus. Auf Empfehlung des Turngaus Hohenzollern wurden außerdem sämtliche Veranstaltungen der Turnabteilungen abgesagt. Das gab Hans-Peter Wessner, der den Verein gemeinsam mit Volker Steinhart und Holger Ott führt, in der Hauptversammlung in der vergangenen Woche bekannt.

Aufgrund der unsicheren Lage und der Ansteckungsgefahr hatte die Vereinsspitze schon im Vorfeld der Hauptversammlung gerade den älteren Mitgliedern dazu geraten, der Veranstaltung fern zu bleiben. Die Unsicherheit war allenthalben spürbar – nicht nur, was den laufenden Spiel- und Übungsbetrieb anbelangt. Denn der Verein blickt im kommenden Jahr auf sein 150-jähriges Bestehen zurück, das mit einem großen Fest – „pünktlich auf den Tag genau fällt es mit dem Frühlingsfest in Hettingen zusammen“ – gefeiert werden soll. „Wir planen im Moment so, als würde es stattfinden“, sagten Wessner und Steinhart. „Im Moment bleibt uns auch gar nichts anderes übrig, denn wir wissen nicht, wie sich das Ganze weiterentwickelt und was im kommenden Jahr sein wird.“

Dem Virus zum Opfer fiel die Ehrung einiger älterer Mitglieder, die eigentlich bei der Hauptversammlung hätte vorgenommen werden sollen. „Wir werden das auf unbestimmte Zeit verschieben, holen es aber auf jeden Fall nach“, versprach Steinhart, der auch den Tätigkeitsbericht seines erkrankten Teamkollegen Holger Ott verlas. Nicht erschienen war auch Bürgermeisterin Dagmar Kuster: In einer E-Mail an den Verein hatte sie sich entschuldigen lassen, mit Rücksicht auf die Gesundheit alle Veranstaltungseinladungen abgesagt.

Allen Ungelegenheiten zum Trotz zog der Vorstand mit den rund 20 erschienenen Mitgliedern die Hauptversammlung durch. In den Vorstand wiedergewählt wurden neben Volker Steinhart und Holger Ott die bewährte Kassenwartin Sonja Steinhart, der Jugendleiter Bernd Steinhart, der Abteilungsleiter Ski Robert Businger sowie die Beisitzer Karin Gomeringer (Medienbeauftragte) und Daniel Businger.

Neu hinzugekommen ist Laura Wessner, die künftig den Platz von Selina Gässler einnehmen wird. Diese war nicht nur Beisitzerin, sondern, wie der Vorsitzende sagte, die „heimliche Leiterin der Abteilung Turnen“. Noch fast im Teenager-Alter sei Gässler Turner-Beisitzern geworden. Bis heute habe sie sich mit Engagement für den Ausbau des Turnangebots eingesetzt. „Wir werden dich sehr vermissen“, sagte Steinhart und versprach ihr eine würdige Verabschiedung.

Der Vorsitzende appellierte an die Anwesenden, dringend einen Leiter für die Turnabteilung zu finden. Mit Thomas Liehner wurde noch während der Wahlen ein vierter Beisitzer gefunden: Er wird die Abteilung Ski unterstützen. Traurig war der Abteilungsleiter Ski über den milden Winter. Doch er nahm es mit Humor und berichtete stattdessen von Wartungsarbeiten am Ausstieg des Lifts und Planungen für ein neues WC im Nebenraum der Skihütte. Wie die Medienbeauftragte Karin Gomeringer festhielt, schmerzt der Ausfall der Saison auch den Vorstand und die Kassenwartin. „Der Verlust geht in die Tausende. Wir müssen schauen, wie wir das ausgleichen können“, sagte sie.

Humorvoll berichtete Joachim Businger über seine recht rege Abteilung der „behelmten Strampler“. Da der TSV ein „weltoffener und toleranter Verein“ sein, werde keine „Randgruppe“ ausgeschlossen. „Bei uns sind sogar E-Biker willkommen“, so Businger. Sofern das Zweirad geländetauglich ist, stehe einem Radvergnügen in gesellschaftlicher Atmosphäre nichts im Wege. Doch für alle gelte: „Ein Radfahrer muss seinen Hintern besser pflegen als sein Gesicht.“ Denn nicht nur beim Einkehren sei Sitzfleisch gefragt.