TSV Hettingen hält am Benefizlauf fest

Der fünfte Benefizlauf des TSV Hettingen findet am Sonntag, 11. Oktober, unter leicht veränderten Bedingungen statt. Die Strecken im Fehlatal bleiben die bewährten vom Vorjahr. Aber zum einen ist der Lauf in diesem Jahr an einem Sonntag, zum anderen wird das länderübergreifende Hilfsprojekt „Mariphil Kinderdorf“ unterstützt. Auch wird eine kleine Startgebühr erhoben, um Sponsorengelder, die in diesem Jahr coronabedingt ausfallen, ein wenig ausgleichen zu können.

Die Organisatoren des TSV wollten durch die Pandemie den Benefizlauf nicht unterbrechen. Dennoch, so Hans-Peter Wessner beim Vorgespräch, musste der Lauf anders organisiert werden: „Unsere Sponsoren aus dem Bereich Metallverarbeitung können uns in diesem Jahr nicht unterstützen, weil viele von ihnen in Kurzarbeit sind.“ Andere Sponsoren blieben jedoch erhalten. Karin Gomeringer vom Organisations-Team ergänzt: „Wir haben uns zudem entschlossen, eine Startgebühr von zwei Euro anzusetzen, außerdem stellen wir eine Spendenkasse auf.“ Auch wenn die Spenden nicht so hoch würden, wollte man doch wieder Kindern in Not helfen.

Ein Vorstandsmitglied hatte den Vorschlag gemacht, dass in diesem Jahr das Projekt „Kinder stark machen im Mariphil Kinderdorf“ unterstützt werden soll. Konkret geht es um den Bau eines Fußball- oder Multifunktionsspielfelds sowie der Durchführung eines Jugendtrainerlehrgangs. Der Inneringer Gerhard Sprißler war im vergangenen Jahr sechs Monate im Kinderdorf auf den Philippinen: „Ich habe mich natürlich sehr gefreut, als ich hörte, dass der Benefizlauf zugunsten dieser Kinder gestartet wird.“ Hilfe müsse gerade bei solchen Projekten nachhaltig sein, so Sprißler, und berichtet im Sportheim, welche Maßnahmen bereits Erfolg hätten und wie dringend die Hilfe gebraucht würde: „Als ich zum ersten Mal gesehen habe, wie viele Kinder auf der Müllhalde leben, wollte ich alle mit ins Kinderdorf nehmen, damit sie eine Chance auf Spiel und Bildung haben.“ Inzwischen konnten 20-Jährige bereits ein Lehramtsstudium aufnehmen und würden das Gelernte später an Jüngere weitergeben. Der Bau eines Fußballfeldes und die Jugendtrainerausbildung seien als Hilfe zur Selbsthilfe angelegt. Einig waren sich alle bei der Vorbesprechung, dass es zudem bestens zu einem Turn- und Sportverein passe, den Sport – auch am anderen Ende der Welt – zu fördern. „Wir hoffen“, so Gomeringer, „ganz fest auf gutes Wetter, damit möglichst viele Läufer an den Start gehen“.

Mitmachen kann jeder. Die sportliche Leistung ist das Dabeisein. Für Essen und Trinken ist ebenfalls gesorgt. Im Anschluss finden ab 14.15 Uhr zwei Spiele der Fußballgemeinschaft Hettingen-Inneringen statt.

In diesem Jahr wird beim Benefizlauf das individuelle Laufen gefördert, bei dem weitere Hygienemaßnahmen einzuhalten sind. Anmeldungen, wenn möglich, schon im Vorfeld unter www.tsv-hettingen.de. Die Startzeiten liegen zwischen 11 und 12.30 Uhr. Die Strecken neben oder durchs Fehlatal sind auf vier und 7,5 sowie 11,5 Kilometer ausgewiesen.