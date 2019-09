TSV Hettingen bereitet sich auf 4. Benefizlauf vor

Nach dem zunehmenden Erfolg der vergangenen Jahre ist es nun keine Frage mehr, dass das sportliche Ereignis für einen guten Zweck erneut ins Programm des TSV Hettingen aufgenommen worden ist. Start des Benefizlaufes in diesem Jahr ist am Samstag, 12. Oktober, um 14 Uhr am Hettinger Sportplatz.

Spende geht an eine Familie

Das bewährte Team Hans-Peter Wessner, Claudia Bitzer und Karin Gomeringer steckt daher mitten in der Organisation. In diesem Jahr wird die Familie Lenhard aus Ertingen unterstützt. Frank Lenhard verlor im Alter von 33 Jahren bei einem schweren Verkehrsunfall sein Leben. Um seiner Ehefrau und den beiden kleinen Kindern finanziell unter die Arme zu greifen, haben Freunde ein Spendenkonto eingerichtet. Der junge Familienvater war auf der Heimfahrt von der Beerdigung eines Freundes. Er war am Freitagnachmittag mit seinem Motorrad zwischen Binzwangen und Ertingen unterwegs. Ein Autofahrer, der in Richtung Binzwangen fuhr, überholte am Ende einer langen Rechtskurve ein anderes Auto. Dabei übersah er die entgegenkommende Harley Davidson. Noch am Unfallort erlag Frank Lenhard seinen schweren Verletzungen. Zurück blieben seine Ehefrau Bianca und die beiden sechs und fünf Jahre alten Kinder.

Hans-Peter Wessner, der über das Unglück von einem Arbeitskollegen gehört hatte, hat im Dezember Kontakt mit den Eltern des Verunglückten aufgenommen. Er wollte wissen, ob es erwünscht ist, einen solchen Lauf als Unterstützung zu sehen. Vater Thomas ist froh, dass den Enkelkindern wenigstens finanziell geholfen werden kann, aber auch, dass die Familie mit ihrer Trauer nicht allein gelassen wird.

Inzwischen haben Wessner und Gomeringer die Familie besucht. Auf einer sozialen Internetplattform wurde der Aufruf schon gestartet und rund 5000 Besucher dieser Seite wissen bereits, wem und warum der TSV Hettingen helfen will.

Jeder Kilometer zählt

Im vergangenen Jahr hatten sich fast 200 Teilnehmer am Lauf beteiligt. Und dank der Sponsorenhelfer wurden einer jungen Familie in Not knapp 3000 Euro überreicht. Claudia Bitzer konnte erneut Sponsoren vom Hettinger Benefizlauf überzeugen. Der gute Zweck ist die eine Seite, das sportliche Ereignis die andere. Das gemeinsame Laufen jeglicher in Gangart soll den Teilnehmern auch Spaß und Fitness bringen. Mitmachen kann jeder. Da es sich nicht um einen Wettkampf auf Zeit handelt, sind alle Läufer, Walker und Spaziergänger willkommen. Schließlich zählt jeder erlaufene Kilometer.

Die Strecken sind im Naturschutzgebiet Fehlatal mit drei, sieben und elf Kilometern ausgewiesen. Wer mag, kann die Runden auch öfter laufen. Der Start ist erneut kostenlos. Start und Ziel sind am Hettinger Sportplatz am südlichen Ortseingang. Beginn ist um 14 Uhr, wobei die Läufer bis 15 Uhr starten können.