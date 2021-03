Trumpf nimmt Zerspanungszenturm in Betrieb

Die Firma Trumpf hat in ihrem neuen Zerspanungs-Kompetenzzentrum am Standort Hettingen die Produktion aufgenommen, das teilt das Unternehmen mit. Das Unternehmen führt dort im Laufe der nächsten Monate die spanende Fertigung aus dem bestehenden Hauptwerk in Hettingen und Teile der spanenden Fertigung des Stammwerks in Ditzingen zusammen. Damit bündelt Trumpf laut Mitteilung die Zerspanung von Bauteilen, die das Unternehmen weltweit in seinen Werkzeugmaschinen verbaut. „Mit dem neuen Werk erweitern wir unseren Maschinenpark und schaffen Platz für weiteres Wachstum. Durch unsere hochmodernen Anlagen, Expertenwissen und modernste Produktionsprozesse zeigen wir, wie sich industrielle Fertigung in Deutschland wettbewerbsfähig aufstellen lässt. Die Investition ist ein Bekenntnis zum Trumpf Standort in Hettingen“, wird Steffen Braun, Werkleiter in Hettingen, in der Mitteilung zitiert. Insgesamt hat das Unternehmen eine zweistellige Millionensumme in die Halle, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie neue Maschinen investiert. In dem neuen Kompetenzzentrum beschäftigt die Firma 120 Mitarbeiter. Die Bauzeit der Produktions- und Büroflächen in dem neuen Industriegebiet in Hettingen/Langenbühl betrug zwei Jahre. Der Umzug ist voraussichtlich im Oktober 2021 abgeschlossen.

Der Neubau erstreckt sich laut Mitteilung über eine Fläche von insgesamt 12 500 Quadratmetern. Er umfasst eine Fertigungshalle mit angegliedertem Lager von rund 10 000 Quadratmetern, 500 Quadratmeter Büroräume sowie eine Kantine und weitere Nutzflächen. „Wir legen großen Wert auf technische und bauliche Klimaschutzmaßnahmen, um unseren Energieverbrauch nachhaltig zu senken. So decken wir beispielsweise mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach einen Teil unseres Stromverbrauchs“, so Dietmar Bolay, Bauprojektleiter der Produktionshalle, in dem Schreiben. Zum Energieeffizienzkonzept des neuen Zerspanungszentrums gehört auch ein umfassendes Messsystem für Druckluft, Wärme, Kälte und Stromverbrauch. Alle Hallen und Räume sind mit vernetzten Sensoren ausgestattet, die Verbrauchsdaten an das Gebäudemanagement senden. „Wir können die Energieeffizienzmaßnahmen rund um die Uhr überwachen. Zudem nutzen wir die Abwärme der Maschinen und Anlagen, um das Gebäude zu heizen. Die Maschinen kühlen wir zentral statt einzeln und damit besonders energieeffizient. So bringen wir eine Produktion auf höchstem technischem Niveau mit Klima- und Ressourcenschutz zusammen“, wird Thomas Widmann, Hauptverantwortlicher für den Bau vor Ort, in der Mitteilung des Unternehmens zitiert.

Die offizielle Eröffnung des Zerspanungs-Kompetenzzentrum ist für Mitte September geplant.