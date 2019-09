Tonkünstlerin Sybille Ritter trennt sich von „Keramik und mehr“

Drei Tage lang hat Sibylle Ritter ihr Studio „Fundort“ geöffnet, um nach einer Sichtung zahlreiche selbst geschaffene oder lieb gewonnene Gegenstände in andere Hände weiterzugeben. Kunstgegenstände, die in ihrer Wohnung präsentiert wurden, wechselten so die Besitzer. Die Tonkünstlerin, die ihre Werkstatt im Alten Schulhaus und gegenüber ihrer Wohnung hat, wählte die Erntezeit für ihre Lichtung der Bestände: „Es wurde Zeit, mich von manchen Zeugnissen meiner Kreativität zu trennen, weil sich die Kreativität von mir nicht trennen will und daher neue Dinge ihren Raum fordern.“ Ihr Konzept, auf diese Weise für Neues Platz zu schaffen, ist aufgegangen.

Die Gäste kamen und nahmen mit, was ansprechend ausgestellt war und so zum Erwerben einlud. Die Qual der Wahl blieb ihnen selbst überlassen. Die Preise waren einmalig so moderat angelegt, dass gleich mehrere Tassen, Vasen, Schalen oder andere Tongegenstände eingepackt wurden. Auch silberne Schöpfkellen oder schön geformte Gläser standen zwischen Eigenem. Dazu gab es Gespräche über die Kunst, auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt. Einige Besucher fragten nach den neuen Kursen mit dem Material Ton, die Ritter in der Akademie Laucherttal anbietet. Die Käuferinnen bestätigten sie an diesem Wochenende darin, dass ihre „Keramik der besonderen Art“, möglicherweise gerade deshalb, weil sie nicht notwendig erscheint, in einem „tieferen Sinn beglückt“. Wer schauen möchte, was noch auf dieser Lichtung zu finden ist, hat am nächsten Samstag, 21. September, von 13 bis 18 Uhr (Schulstraße 6) bei einer Nachlese Gelegenheit dazu.