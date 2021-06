Tennis: Nachwuchsförderung steht im Fokus

Durchatmen beim Vereinssport - auch beim Tennissport: Man darf wieder im Freien Tennis spielen. Eine schwierige Saison liegt hinter dem Verein, Covid-19 hat nicht locker gelassen. Der eingeschränkte Spielbetrieb im Jahr 2020 war eine Herausforderung auf der ganzen Linie. Doch nun blicken die Verantwortlichen um das Vorstandsduo Detlef M. Rosar und Roland Walzer hoffnungsvoll in die Zukunft.

In der aktuellen Saison besteht ein geordneter Spielbetrieb in der Medenrunde. Gemeldet ist eine aktive Damenmannschaft, zwei aktive Herrenmannschaften, drei Seniorenmannschaften (Herren 65, Herren 60, Herren 55), sowie nach langen Jahren wieder eine Juniorinnenmannschaft (U15). Die Tennisreisen führen dieses Jahr wieder bis Ulm, Markbronn, Tannheim oder Dettingen, um nur einige Ziele zu nennen. Alle Spieler freuen sich auf diese Herausforderungen und sind mit Freude und einem gesunden Ehrgeiz auf dem Court. Der Schwerpunkt in 2021 liegt eindeutig beim Training für Kinder und Jugendliche. Mit Rudi Fischer betreut ein lizenzierter und sehr erfahrener Trainer die jungen Talente, die Förderung des Nachwuchses steht dabei im Fokus. Das Ziel ist es, den Kindern und Jugendlichen eine sinnvolle Freizeitgestaltung näher zu bringen und eine aktive Abwechslung zu bieten. Mit der richtigen Mischung aus Spaß, Können, Motorik, Kondition und Ehrgeiz sollen die Kinder und Jugendlichen einen sinnvollen Ausgleich vom Schulstress erfahren. Das Trainingskonzept basiert auf einem altersgerechten und am individuellen Entwicklungsstand der Kinder und Jugendlichen orientierten Training. Respekt und Fairness gegenüber den Mitspielern steht an erster Stelle.Eine Vereinbarung zum Kinder- und Jugendschutz wurde vor zwei Jahren zwischen unserem Verein und dem Landratsamt des Landkreises Sigmaringen geschlossen. Den aktiven Jugendschutz hat sich der Tennisverein mit einem Konzept auf die Fahnen geschrieben.