Töpferin zeigt Werkschau und Arbeitsräume

Am bundesweiten Tag der offenen Töpferei am 14. und 15. März, wird die Inneringer Tonkünstlerin Sibylle Ritter ihre Werk- und Wirkungsstätte „Fundort“ neben der Alten Schule öffnen. Da sie demnächst umziehen wird, verabschiedet sie sich gleichzeitig mit einer kleinen Werkschau.

Sibylle Ritter liebt es, Neues zu entdecken. Sie freut sich jedoch auch im Rahmen der Veranstaltung, bei der Töpferinnen und Keramik-Künstler Einblick in ihr Schaffen geben, ein zweites Mal mitzumachen – zumal sie die einzige auf der Schwäbischen Alb ist.

An ihrem „Fundort“, einem zum Ausstellungsraum verwandelte Wohnhaus, und in der Werkstatt der Alten Schule wird sie Technik vorführen. Ihre neue Leidenschaft in Sachen Ton ist das Drucken von Mustern, Bildern oder Texten auf Ton: „Mit Gedecken der besonderen Art, deren Dekor durch ein besonderes Druckverfahren aufgebracht wird, bekommen der gedeckte Tisch und der Genuss eine neue Dimension.“ Ein Teller, der zum Augenschmaus wird, stärke auch die Seele.

„Das ist meine Vision“, so Ritter. Natürlich sind diese Teller ebenso praktisch wie ästhetisch. Funktionell und kunstvoll sind auch ihre Butterhauben, die in größeren Formaten für Gebäck oder Schmuck dienlich sind. Ritter freut sich auf ihren Umzug: „Diese Behältnisse, auf Französisch „présentoire“, sind vielleicht nicht immer so praktisch, dafür aber umso seltener und als Einzelstücke aufsehenerregend.“

Besucher werden immer wieder die Themen Pflanzen und Früchte entdecken. Ritter schwärmt für die geformte Eichel aus Ton: „Sie ist das beste plastische Motiv, um zu lernen, was man bei der Arbeit mit Ton braucht.“ Zudem gibt sie einen Einblick in die Welt der freien Formen, die sich aus ihren architekturnahen Arbeiten der letzten Jahrzehnte entwickelt haben.