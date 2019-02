Straßen für die einen, eine Halle für die anderen

Für die Narrenzunft Felsaschlupfer hat der schmotzige Donnerstag in Hettingen früh mit dem Wecken der Gemeinde angefangen. In diesem Jahr kam ein Fernsehteam aus seinem Tübinger Studio und verkündete von der kleinsten Stadt Baden-Württembergs: „Schon ab halb fünf am Morgen blieb hier kein Auge zu.“ Während das Radio weiterzog, fuhren die jungen Erwachsenen auf einem geschmückten Wagen hupend und mit einer Sirene zum Steinerweichen durch den Ort.

Danach mussten sie sich erst einmal bei einem zünftigen Frühstück im Haberkasten stärken. Bürgermeisterin Dagmar Kuster kam als Polizistin und lud mit ihrer Entourage die Narren ins Rathaus ein. Zunftmeister Tobias Liener genehmigte der Hausherrin zwei Sätze. Man könne sich ja am Mittag bei der Schlüsselübergabe im Ortskern „ausführlich austauschen“, sagte er.

Dort versammelte sich am Mittag allerlei Volk aus fernen und zukünftigen Zeiten. Im und vor dem selbst gezimmerten Zelt saßen ägyptische Schönheiten beiderlei Geschlechts. Allerdings wandelten auch ziemlich lebendige Mumien übers Gelände. Eindruck machte zudem das trojanische Pferd auf neuem Wagen, das in 300 Arbeitsstunden von den listigen Kriegern gezimmert worden war. Die Griechen sahen zwar mehr wie Römer aus, aber von der Gegenwart aus betrachtet ist das alles ja schon lange her. Neben der Hütte der Trapper strandete ein Ufo. Der Saloon war wie im vergangenen Jahr geöffnet: Schmetterlinge, Clowns und Cowboys waren willkommen. Überhaupt sah man überall ganz junge und ältere Narren, die sich über die Fasnets-Hockete freuten.

Die Seilwinde hat im zwischenzeitlich abgebrannten Haus neben dem Platz beim Narrenbaumaufstellen noch im vergangenen Jahr gute Dienste geleistet. Jetzt mussten Mannes- wie Frauenkraft und Schwalben beim Aufstellen helfen. Zunftmeister Liener war nach getaner Schwerstarbeit froh: „Er ist zwar nicht so lang und ziemlich dünn, aber er steht, auch wenn’s länger gedauert hat.“ Die Hexenmusik tanzte mit den Kindern und dem Zunftrat umso ausdauernder um den Baum. Bürgermeisterin Kuster kam zur Schlüsselübergabe als ihr eigener „Gmoindsbittel“ und wusste gereimt allerlei aus dem Nähkästchen zu plaudern.

Straßen für die einen, eine Halle

So gab es im Rathaus arbeitsunwillige Mäuse neben dem Computer und einen Kämmerer, der als Vorbild jede Pause zum Ausruhen „auf em Parkplatz en seira Kischt“ nutzt. Die Stadt hätte jetzt auch eine gut sichtbare Klagemauer. Der Büttel riet, diese bei Beschwerden zu nutzen und sich den Gang zum Rathaus zu sparen. Ein gutes Baujahr sei das letzte Jahr gewesen. Nach der Rede empfahl der nun tonangebende Zunftmeister allerdings: „Über die Geldausgaben müssen wir noch diskutieren, bei uns gab’s bloß Straßen und die oberen haben eine ganze Halle bekommen.“