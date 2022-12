Stimmungsvolle „Weihnachtsschule“ in Hettingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Dienstag, 13. Dezember, öffnete um 17 Uhr die „Weihnachtsschule“ in Hettingen ihre Pforten. Die Bühne auf dem Schulhof wurde von der freiwilligen Feuerwehr mit einem Löschfahrzeug hell bestrahlt. Auf dem verschneiten Schulhof sangen alle Kinder, begleitet von der Musiklehrerin Leonie Schuler am Piano, das Lied „Advent, Advent, Advent.“

Nach der Begrüßung der Gäste durch Schulleiter Walter Faigle, stellten die Klassen 1 bis 2a mit Lehrerin Frau Schuler und 1 bis 2b mit ihrer Lehrerin Frau Marilena Fischer in Liedern, Tänzen und Sprechrollen „Weihnachten in verschiedenen Ländern“ vor. Die circa 250 Gäste applaudierten begeistert.

Die Kinder der Klasse vier von Frau Manuela Gulde spielte ein Sprechstück vor, wie Boten das Licht auf die Welt bringen und dadurch die dunklen Seiten des Lebens erhellen. Gemeinsam mit allen Anwesenden wurde anschließend das Lied „Zünd ein Licht an“ gesungen. Die Klasse drei von Herrn Walter Faigle sang im Bethlehem-Rap die Weihnachtsgeschichte in moderner Sprache vor.

Für den weiteren Verlauf erklärte Schulleiter Walter Faigle die Stationen vor und in der Schule. Außerdem wurde allen Herlferinnen und Helfern gedankt. Zum Abschluss der Vorführung sang die ganze Schulgemeinde auf dem winterlichen Schulhof passend das fröhliche Lied „Schneeflöckchen Weißröckchen“.

Während die einen Gäste auf der weißen Wiese „die Geschichte vom Hirten Simeon und seinen vier Lichtern“ bestaunten, wärmten sich die anderen Besucher mit Punsch, Ofenkartoffeln und Waffeln auf. Unter der Leitung und Organisation der Sportlehrerin Birgitte Gliutz verkauften Schüler*innen und Eltern die begehrten selbstgebackenen heißen Leckereien an die frierenden Gäste. Im Erdgeschoss beim Tannenbaum und der Weihnachtskrippe war ein Eltern-Schüler-Cafe hergerichtet.

In den ersten beiden Klassenzimmern gestalteten die Kinder der Klassen 1 bis 2a und b mit den Vorschülern vom Bildungshaus eine Ausstellung zum Thema Weihnachten in anderen Ländern. Im Klassenzimmer 4 war eine gemeinsame Ausstellung der Klassen drei und vier mit vielen selbstgebastelten Exponaten, vor allem aus Naturmaterialien und Holz. Dabei waren auch viele Weihnachtsgedichte und Rezepte für Plätzchen. Gegen 19 Uhr endete die erste Weihnachtsschule nach zwei Jahren Coronazwangspause und beim Abbau halfen viel Fleißige.