Während in den nächsten Wochen die Narren das Geschehen in der Region bestimmen, stehen im Frühjahr die Kommunalwahlen im Mittelpunkt. Darüber hinaus arbeiten die Kommunen in diesem Jahr ganz eigene, bedeutende Aufgaben ab. Hettingens Bürgermeisterin Dagmar Kuster und ihr Veringenstädter Amtskollege Armin Christ fassen zusammen, welche Themen für sie in den nächsten Monaten im Vordergrund stehen.

Einen Schwerpunkt sieht Dagmar Kuster in der Entwicklung des Hettinger Stadtkerns. Dafür sollen vier leerstehende Gebäude abgerissen worden. „Die Flächen liegen relativ zentral, sodass wir sie sinnvoll nutzen könnten“, sagt die Bürgermeisterin. Konkrete Pläne wolle sie zusammen mit der Bevölkerung und dem Gemeinderat ausarbeiten. „Von neuen Parkplätzen bis zu einem Mehrgenerationenspielplatz ist theoretisch vieles denkbar.“ Zu den Gebäuden, die abgerissen werden sollen, gehört auch ein denkmalgeschütztes Bauernhaus. Stimmt das Denkmalamt des Landes dem Abbruch zu, könnte auf dem Gelände eine neue Pflegeeinrichtung für Senioren entstehen.

WLAN-Hotspots für Jugendliche

Darüber hinaus sind verschiedene Baumaßnahmen geplant. So soll die Straße „Im Tal“, die zum Festplatz führt, saniert werden. Wegen der hohen Nachfrage nach Betreuungsplätzen soll der Kindergarten in Hettingen um eine zusätzliche Gruppe erweitert werden. Außerdem ist ein Ausbau der Infrastruktur für schnelle Internetanschlüsse geplant. Apropos Internet: Auf vielfachen Wunsch der Jugendlichen prüft die Stadtverwaltung die Einrichtung von öffentlich zugänglichen WLAN-Hotspots an verschiedenen Stellen.

In Inneringen soll ein „Charger-Cube“ platziert werden – eine mobile Ladestation für bis zu acht Elektro-Fahrräder und ein Elektro-Auto. Den einen oder anderen Grund zum Feiern gibt es in diesem Jahr natürlich auch. Dabei ragt das 150-jährige Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Hettingen heraus. Ein offizieller Festakt ist für September geplant, neue Uniformen haben die Feuerwehrleute als Geburtstagsgeschenk bereits bekommen.

Straßen werden saniert

Veringenstadts Bürgermeister Armin Christ sieht im Jahr 2019 ein Jahr der Tiefbaumaßnahmen. Ein großes Projekt sei beispielsweise die Sanierung der Straße „Kirchberg“, sagt er. „Weil dort alles relativ eng und verwinkelt ist, steht uns damit eine Herausforderung bevor.“ Inklusive Kanälen und Wasserleitungen koste die Sanierung voraussichtlich gut 320 000 Euro.

Handlungsbedarf sieht Armin Christ auch bei der Lieshofstraße. „Die Straße ist schlecht ausgebaut und nicht mehr wirklich verkehrssicher“, sagt er. Weil sie zum Sportheim führe, seien dort aber viele Kinder unterwegs. In diesem Jahr solle der Ausbau beginnen. „Für den ersten Bauabschnitt sind in den Haushalt 250 000 Euro eingestellt.“ Darüber hinaus sollen in diesem Jahr die Straßen in den Baugebieten Deutstetter Berg IV in Veringenstadt und Obere Wiesen in Hermentingen fertiggestellt werden.

Schnelle Internetanschlüsse sind in Veringenstadt ebenfalls ein Thema. „In Veringendorf wollen wir rund 40 Gebäude mit Glasfaser-Anschlüssen versorgen“, sagt Armin Christ. Die entsprechenden Leerrohre seien bereits verlegt worden. Auch das Gewerbegebiet Breitnau solle schnellere Internetanschlüsse bekommen. „Viele Projekte stehen bislang aber unter dem Vorbehalt, dass wir dafür Zuschüsse bekommen.“

Damit der Fitnessverein wie geplant seine Räume erweitern kann, wird in diesem Jahr der ehemalige Kindergarten St. Raphael abgerissen. Die Kosten für den Abbruch trägt die Stadt, das Geld für den Anbau investiert der Verein. „Ein neuer Parkplatz mit 21 Stellflächen soll dazu beitragen, den Parkplatzmangel in der Stadt zu beheben“, sagt Armin Christ. Mit der Erneuerung des Holzhäuschens am Rastplatz Veringer Hütte hat er noch ein weiteres Projekt im Blick. Läuft alles nach Plan, könne der Neubau bis Mitte des Jahres stehen.

Zu feiern gibt es in Veringenstadt in diesem Jahr unter anderem zwei große Vereinsjubiläen: Während der Turn- und Sportverein 150 Jahre alt wird, feiert der Schwäbische Albverein sein 125-jähriges Bestehen.