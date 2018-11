Sportler unterhalten mit schwungvollem Nachmittag

Beim gut besuchten Turngautreff in der Inneringer Albhalle haben sich am Sonntag zahlreiche sportlich Interessierte getroffen, um Vorführungen bei Kaffee und Kuchen zu genießen. Diese organisierte Heike Grom vom Turngaupräsidium. Eröffnet wurde der bunte Nachmittag von Turngaupräsident Josef Baumgärtner und Gerhard Flöß, dem Vorsitzenden des TSV Inneringen.

Nach der Begrüßung überzeugte die Inneringer Tanzgarde die Gäste mit ihrem Tanz „Gefangen im Eis“ und zeigte, dass auch auf dem Eis ein Show-Feuerwerk entfacht werden kann. „Sport ist dort, wo keiner sitzen bleibt“, sagte Bürgermeisterin Dagmar Kuster – und sollte damit Recht behalten.

Im Laufe des Nachmittags wurden die Gäste zweimal von Birgit Jaksche zum Mitmachen aufgefordert. Die Moderation übernahm Hermann Jaksche, der nach dem fulminanten Auftakt die Tanzgruppe aus Bingen vorstellte. Eine große Anzahl junger Damen zwischen 14 und 20 Jahren drückte ihre Tanzleidenschaft mit „Passion of Dance“ aus. Nicht weniger leidenschaftlich zeigte die Tanzgruppe des SC Sigmaringendorf ihren Tanz „Shawty“, was frei übersetzt die Bezeichnung für junge attraktive Frauen bedeutet.

Männer zollen Frauen Respekt

Aus Mengen war der Rock-’n’-Roll-Club Cadillac zu Gast und zeigte Choreographien mit akrobatischen Überschlag. Danach hieß es zum ersten Mal: Mitmachen mit Birgit – was fast alle Gäste sogleich taten. Dabei hatte so mancher Mann erhebliche Schwierigkeiten mit der Koordination von Arm- und Beinbewegungen. Der Respekt für diesen Sport, der von deutlich mehr Frauen ausgeübt wird, war so manchem Männergesicht abzulesen.

„Undercover“ ging es nach der Pause mit der Tanzgruppe aus Frohnstetten weiter. Die Ladykracher aus Stetten a.k.M. hatten ein Medley bekannter Filmmusik dabei und tanzten gutgelaunt dazu mit einer anspruchsvollen Choreographie. Die Binger „Frauenpower“ zeigte mit ihrer Darbietung die Vereinbarkeit von Akrobatik und Tanz mit einem übergroßen Softball. Die erneute Mitmachaktion von Birgit Jaschke lockerte noch einmal die verkrampften Arme und Beine der Gäste, ehe die Tanzgruppe des Sportvereins aus Heudorf die Besucher mit auf eine geheimnisvolle Reise ins mystische Mittelalter nahm.

Für einen gelungenen Abschluss sorgten die Rope-Skipper des TSV Inneringen, die eindrucksvoll zeigten, wie vielfältig ein Sprungseil eingesetzt werden kann. Zum großen Finale bat Vizepräsidentin Waltraud Manter noch einmal alle Akteure auf die Bühne, um sich bei ihnen zu bedanken. Dank galt auch Niklas Birkle und Julius Reiser, die sich mit der neuen Technik der Albhalle vertraut gemacht hatten und für den reibungslosen Ablauf von Musik, Licht und Ton sorgten.