Sportler überreichen Witwe 3000 Euro

Einen Scheck über 2950 Euro hat der Turn- und Sportverein Hettingen am Sonntag an Jenny Holdenried aus Frohnstetten überreicht. Die Witwe von Vereinsmitglied Patrick Holdenried kam mit den gemeinsamen drei Söhnen und ihrer Mutter nach Hettingen. Bei einem Frühstück sprach sie mit Hans-Peter Wessner, Volker Steinhart und Holger Ott (von rechts) vom Vorstandsteam über den Schicksalsschlag.

Toter erst nach einer Woche gefunden

Die drei ein, vier und fünf Jahre alten Söhne spielten währenddessen oder hörten zu. Besonders der Älteste, so die 28-jährige Mutter, vermisse seinen Vater sehr. Patrick Holdenried war im September 2017 mit einem Freund zusammen am Etang, einem bei Karpfenanglern beliebten Teich nahe Gondrexange in Lothringen während eines plötzlichen Sturms tödlich verunglückt. Obwohl die Familien gleich meldeten, dass etwas passiert sein musste, dauerte es fast eine Woche, bis die beiden Verunglückten geborgen werden konnten.

Freunde und Bekannte haben danach versucht zu helfen, wo es möglich war. Der Ökumenische Förderverein Nächstenhilfe Stetten a.k.M. startete einen Spendenaufruf, um die durch das Unglück in Not geratene Familie wenigstens finanziell zu unterstützen. Das gespendete Geld vom Benefizlauf kommt zunächst auf dieses Konto. Fritz Reiser, der ebenfalls bei der Scheckübergabe dabei war, verwaltet es: „Wir sind sehr zufrieden über die Hilfsbereitschaft und danken jedem Spender.“

Das Konto wird zu Beginn des Jahres geschlossen und der Familie übertragen. Darüber ist die junge Mutter vor allem für ihre Söhne froh. Die Großeltern helfen zum Glück mit, den anstrengenden Alltag zu meistern. „Auch die 82-Jährige Oma meines Mannes hilft uns sehr“, so Jenny Holdenried. Karin Gomeringer vom TSV Hettingen ergänzt: „Sie ist sogar beim Benefizlauf sieben Kilometer mitgelaufen.“

Dass bei diesem dritten Benefizlauf bei fast doppelter Teilnehmerzahl weniger als im Vorjahr gespendet werden konnte, liegt an der geringeren Sponsorenzahl. Die Gammertinger und Hettinger Firmen beteiligten sich zwar im gleichen Umfang wie im Vorjahr, so Wessner, aber die Firmen aus der Umgebung waren diesmal nicht so aktiv. „Wir sind natürlich auch sehr für das Mitfühlen derjenigen, die beim Lauf für Patrick dabei waren, dankbar“, so Jenny Holdenried.