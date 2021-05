Spendenprojekt: Deutschland mit dem Fahrrad in 200 Stunden umrunden

Am kommenden Wochenende soll es losgehen: Für sein Herzensprojekt „Kinder stark machen im Mariphil Kinderdorf“ wird Gerhard Sprißler gehörig in die Pedale treten und mit seiner Spenden-Fahrradtour Deutschland umrunden. Wer möchte, kann das Projekt als Stundensponsor mit einer Spende unterstützen.

Er sei immer noch zutiefst bewegt von seinem sechsmonatigen Aufenthalt in Mindanao/Panabo auf den Philippinen im Jahr 2019, sagt Gerhard Sprißler. Über das Hilfsprojekt Mariphil leistete er vor Ort wertvolle Hilfe und etablierte einige sportliche Projekte für die Kinder, beispielsweise den gemeinsamen Bau einer Kletterwand. Die Zeit im Kinderdorf habe ihm gezeigt, dass die Kraft des Sports im Allgemeinen und insbesondere Fußball einen wichtigen positiven Beitrag zur Entwicklung der Kinder und Jugendlichen beitragen könne.

Daher sei es ihm auch besonders wichtig, dieses Angebot nachhaltig zu verankern. Das gestaltete sich seit vergangenem Jahr aufgrund der Pandemie als besonders zäh und schwierig. Mithilfe vor Ort war aufgrund der Einreisebestimmungen nicht möglich. Doch Sprißler blieb hartnäckig und stets am Ball, er führte etliche Verhandlungen und Gespräche. Mit dem Bau eines Fußball- beziehungsweise eines Multifunktionsspielfelds Ende August/Anfang September kommt nun der nächste Schritt in die Umsetzungsphase.

Insofern sich die Lage bezüglich Einreise aufgrund von Corona nicht dramatisch ändert, wird er die Umsetzung vor Ort begleiten. Das Kleinspielfeld aus Kunstrasen soll natürlich mit Leben gefüllt werden, daher soll auch ein Jugendtrainerlehrgang durchgeführt werden. Trotz etlicher Spenden und der finanziellen Unterstützung durch die Bild hilft e.V. „Ein Herz für Kinder“ bedarf es weiterer finanzieller Unterstützung. Daher möchte Sprißler seinen Wunsch von der Radumrundung Deutschlands, den er schon seit langer Zeit mit sich trägt, mit der guten Tat verknüpfen.

Sein eigener Anspruch dabei ist, dass er für die gut 4000 Kilometer lange Strecke etwa 200 Stunden reine Fahrzeit benötigt, was einem Schnitt von circa 20 Kilometer pro Stunde entspricht. Mit Ruhetagen will er etwa vier Wochen unterwegs sein. Am kommenden Wochenende ist der Start: Mit seinem Anhänger, auf dem alles Notwendige, vom Flickzeug über Medizin oder dem Zelt dabei ist, wird er in die Pedale treten. Auf seiner Spendenfahrradtour möchte er auf sein Projekt aufmerksam machen, er freut sich über jeden Euro, der den Hilfsprojekten von Mariphil zu Gute kommen wird. Der Spender erhält die Garantie, dass jeder Euro unmittelbar für das Projekt eingesetzt wird, sagt Sprißler. An jedem Ort seines Aufenthalts, wo er freie Kost und Logis erhält, spendet Gerhard selbst 20 Euro in das Projekt. Informationen gibt es auf Facebook oder auf der Homepage unter www.gerhards-hilfsprojekt.de oder www.mariphil.net.