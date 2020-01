So sehen Dagmar Kusters Pläne für ihre zweite Amtszeit aus

Vor dem Hintergrund der Wahl am 26. Januar bietet Dagmar Kuster zwei Bürgergespräche an. Die erste Veranstaltung beginnt am Freitag, 17. Januar, um 19 Uhr im „Sportblick“ in Hettingen. Das zweite Gespräch findet am Samstag, 18. Januar, um 19 Uhr im Gasthof Adler in Inneringen statt.