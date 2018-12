Sie pendeln immer wieder zwischen Italien und Deutschland

Heute feiert das Ehepaar Emilio Le Fosse und Franceschina Le Fosse, geborene Cariati, goldene Hochzeit. Beide stammen aus Sartano, nördlich von Cosenza in Kalabrien. Dort heirateten sie am 14. Dezember 1968. Seit der Hochzeit ist Deutschland für sie eine Art zweite Heimat. 1988 zog das Paar mit ihren Kindern nach Neufra und 2009 nach Hettingen.

Schon die Großväter und Väter des Paars lebten im gleichen kalabrischen Dorf und waren befreundet. Emilio Le Fosse, ging zusammen mit dem zukünftigen Schwiegervater und dem Schwager 1968 zum ersten Mal nach Deutschland. Die Männer arbeiteten in der Nähe von Reutlingen beim Straßenbau. Die Möglichkeit, dort mit Arbeit Geld zu verdienen, lockte sie in den Norden, 1500 Kilometer von der Heimat entfernt.

Nach sechs Monaten und noch vor seinem 18. Geburtstag heiratete er in der Heimat seine Franceschina: „Sie hat mir gefallen und gefällt mir heute noch.“ Seine fünf Jahre ältere Frau nickt zustimmend. Emilio war der Älteste von neun Geschwistern und erinnert sich: „Meine Mutter hatte große Sorgen an diesem Tag.“ Franceschina, als zweite von fünf Kindern, war sich allerdings sicher, den Richtigen zu heiraten. Emilio ging bald nach der Hochzeit wieder nach Deutschland, jetzt nach Unterhausen.

Später kam seine Frau nach. In einer Textilfabrik fand sie Arbeit. Zur Geburt des ersten Sohnes, im Jahr 1971, ging sie wieder alleine zurück nach Italien. Das Getrenntsein fiel dem Paar schwer und so zog sie mit dem zehnmonatigen Sohn wieder zu ihrem Mann. Zudem konnte sie hier zum Familieneinkommen beitragen. Beide legten die Arbeitsschicht so, dass immer einer den Sohn versorgen konnte. Als dann 1974 eine Tochter geboren wurde, ging Franceschina wieder nach Italien und blieb dort mit ihren Kindern.

Ein ständiges Hin und Her zwischen Italien und Deutschland

Für die kleine Familie war es ein ständiges Hin und Her. Für einige Jahre ging Emilio deshalb zurück nach Italien und arbeitete als selbständiger Maurer. 1981 kam der jüngste Sohn Mario auf die Welt. Im Februar 1988 fand Emilio wieder eine Arbeit in Deutschland. Und die ganze Familie zog im August 1988 nach Neufra. Der älteste Bruder hatte die Schule schon abgeschlossen. Mario wurde in die zweite Klasse eingeschult: „Ganz am Anfang war es schlimm, wenn man die Sprache nicht kann, aber dann habe ich recht schnell Freunde gefunden.“ Auch die Eltern fanden bald Anschluss und fühlten sich in Neufra wohl.

Sartano blieb dennoch der Dreh- und Angelpunkt der Familie. Emilio baute dort ein Haus mit drei Stockwerken: „Für jedes Kind eins.“ Die Tochter wohnt heute mit zwei Enkeln dort, ihr Mann arbeitet jedoch hier und wohnt bei der Schwiegerfamilie. Als Mario, der inzwischen eine Gammertingerin geheiratet und mit ihr zwei Töchter hat, ein Haus in Hettingen kaufte, zogen seine Eltern zu ihm. Aber weil es in Sartano auch noch ein großes Grundstück mit Olivenbäumen, Weinstöcken und Obstbäumen zu versorgen gilt, fährt Emilio seit seinem Ruhestand immer wieder in den Süden.

Und natürlich ist die ganze Familie im Sommer dort. Das Paar fühlt sich inzwischen in beiden Ländern zu Hause. „In Italien“, so Emilio, „gefällt mir irgendwie alles – außer der Politik“. In Deutschland liebe er den Schnee und „dass alles so geregelt ist“. Franceschina sagt, sie sei lieber in Deutschland, weil ihr in der kühleren Luft das Atmen leichter falle und weil sie nah bei den Enkeln sein möchte. Doch da ihre Tochter mit den anderen Enkeln nicht hier sein kann, wird das Paar die goldene Hochzeit erst im Sommer ganz groß mit allen drei Kindern, sieben Enkeln und einem Urenkel in Sartano feiern. Eine kleine Feier, so Schwiegertochter Rebecca, wird es aber schon heute geben.