Seniorin wird Opfer von falschen Polizeibeamten und übergibt fünfstelligen Betrag

Eine Seniorin wurde am Montagabend gegen 22 Uhr Opfer der Betrugsmasche der falschen Polizisten. Angerufen wurde die Frau von einem Betrüger, der ihr am Telefon die weit verbreitete Geschichte von einer vermeintlichen Einbruchsserie in der Nachbarschaft erzählte. Demnach könne sie das nächste Opfer der Einbrecher sein und ein ziviler Beamter würde an ihre Anschrift kommen, um Vermögensgegenstände und Bargeld zu sichern und zu verwahren.

Dem Täter gelang es, durch geschickte Gesprächsführung die Frau so zu verunsichern, dass sie schließlich Bargeld und Gold im Gesamtwert eines fünfstelligen Euro-Betrags übergab.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dem Fall des gewerbsmäßigen Betrugs aufgenommen und bittet Personen, denen im Ortsgebiet von Inneringen im Zeitraum zwischen Montag, 22.30 Uhr, und Dienstag, 2 Uhr, verdächtige Personen aufgefallen sind, sich mit der Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 in Verbindung zu setzen.

Nochmals weist die Polizei eindringlich darauf hin: Übergeben Sie keinen unbekannten Personen Geld und fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis. Wichtig ist, dass die Polizei Sie niemals um Geldbeträge oder Vermögensgegenstände bitten wird. Weitere Informationen und Tipps finden sie