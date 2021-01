Pandemiebedingt ist dieses Jahr auch die Sternsingeraktion in der gesamten Region der Seelsorgeeinheit Veringen-Straßberg völlig anders. Die Verantwortlichen haben sich sehr viele Gedanken gemacht, wie denn der in diesem Jahr sicher besonders wichtige Segen der Sternsinger in die Häuser gebracht werden kann.

Dass der jährliche Segensspruch „Christus segne dieses Haus“ nicht in üblicher Art und Weise durch die entsandten Sternsingergruppen direkt nach Hause gebracht werden kann, stand schon länger fest. Daher wurden allerhand kreative Alternativen ausgedacht. Eine Idee lautete, dass Familien in der Sternsingermission den Segen mit Abstand an die Häuser bringen, oder aber es wurden schon zahlreiche Segenstüten mit geweihtem Inhalt und Segensspruch gebastelt, der in den Briefkästen verteilt werden sollte. Nun kam aber von der Erzdiözese die neueste Vorschrift, die auch die persönliche Begegnung mit ausreichend Abstand an der Haustür durch das Verteilen von Segenstüten untersagt. Darüber sind die vielen Fleißigen Bastler natürlich sehr traurig. In allen Kirchen der Seelsorgeeinheit und auch bei einigen Einzelhändlern sind aber geweihte Segenstüten oder der Segensaufkleber ausgelegt, die dort abgeholt werden können. Die Spende der Sternsinger soll traditionell für das von dem aus Veringenstadt stammenden Entwicklungshelfer Rudi Reitinger ins Leben gerufene Hilfsprojekt in Segundo Montes in El Salvador gehen. In seinem Weihnachtsbrief verdeutlicht Rudi Reitinger die dramatische Lage aufgrund der Corona Pandemie in dem bettelarmen Land. Es fehlt an medizinscher Grundversorgung, an Desinfektionsmitteln oder Atemschutzmasken sowie an vielen weiteren lebenswichtigen Grundelementen. Ein Tropensturm im Juni habe die Lage zusätzlich verschärft. Die Seelsorgeeinheit bittet daher um Unterstützung dieses Projektes. Überweisungen werden erbeten auf das Konto der römisch-katholischen Kirchengemeinde Straßberg-Veringen, IBAN 54 6535 1050 0000 4815 64 mit dem Verwendungszweck: Sternsinger 2021