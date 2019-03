Sechs Kandidaten aus Hettingen wollen in den Rat einziehen

In Hettingen treten bei der Kommunalwahl am 26. Mai sechs Kandidaten an, die in den Gemeinderat einziehen wollen. Über die Liste „Wahlgemeinschaft der Stadt Hettingen“ bewerben sich Werner Steinhart, Gertrud Lieb, Rainer Kley, Ann-Kathrin Bögle, Johann Walter Wolf und Mario Businger.

Während Steinhart, Bögle und Businger zum ersten Mal kandidieren, treten Kley und Lieb für eine zweite beziehungsweise dritte Amtszeit an. Johann Walter Wolf gehört dem Hettinger Gemeinderat bereits seit 1989 an. Wie er mitteilt, gestaltete sich die Kandidatensuche in Hettingen dieses Mal grundsätzlich schwierig. So seien für eine weitere Liste („Unabhängige Bürgerliste“) keine Kandidaten gefunden worden. Darüber hinaus treten einige amtierende Gemeinderäte bei der bevorstehenden Kommunalwahl nicht mehr an: Christian Geisser, der dem Gremium seit 2014 angehört, Henriette Steinle (seit 1999) und Wilfried Liener (seit 1980).