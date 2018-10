Schauspieltalente glänzen bei „Pippi“

Knapp zwei Stunden lang hat der Kinder- und Jugendchor Popcorn am Samstagabend die rund 300 Gäste in der Hettinger Laucherttalhalle unterhalten. Im Mittelpunkt stand dabei die Aufführung des Musicals „Pippi Langstrumpf“ mit dem elfjährigen Schauspieltalent Michelle Bitzer in der Hauptrolle. Überzeugen konnten aber auch die anderen Jungen und Mädchen des Chors, die sich von möglichem Lampenfieber auf der Bühne so gar nichts anmerken ließen.

„Zwei mal drei macht vier, widdewiddewitt und drei macht neune; Ich mach’ mir die Welt, widdewidde wie sie mir gefällt.“ Kaum jemand dürfte die Melodie nicht kennen, zu denen die jungen Schauspieler gemeinsam auf die Bühne marschieren. Dort gibt der Chor ein imposantes Bild ab, das während des gesamten Stücks bestehen bleibt: Aus den Reihen der Sänger treten in den einzelnen Szenen dann immer diejenigen hervor, die gerade gefragt sind.

Vor allem sind das natürlich immer wieder Pippi Langstrumpf (Michelle Bitzer), Tommy (Finnie Volk) und Annika (Lucy Steinhart). In einem kleinen namenlosen Ort in Schweden leben diese in unmittelbarer Nachbarschaft – und könnten zum Zeitpunkt ihres Kennenlernens unterschiedlicher nicht sein. So wohnt die rothaarige Pippi in einem Haus namens „Villa Kunterbunt“. Und zwar nicht mit Mama und Papa, so wie Tommy und Annika, sondern mit einem Äffchen namens „Herr Nilsson“ und einem Pferd namens „Kleiner Onkel“. Ihre Mutter, sagt Pippi, sei tot, ihr Vater König auf einer Südseeinsel. Wer ihr dann sagt, wann sie ins Bett zu gehen habe? Na, sie selbst natürlich!

Nachdem sich Pippi, Tommy und Annika kennengelernt haben, schmettert der Chor „Seeräuberopa Fabian“ – begleitet von Chorleiterin Marlene Hau an der Gitarre, Jasmin Bögle am Keyboard und Daniel Brehm am Cajon. Während sich die drei Kinder miteinander anfreunden, spricht sich in der Stadt allmählich herum, dass da eine Neunjährige allein zu Hause treibt, was sie nur will. Das ruft sowohl Erzieherin Frau Prysselius (Livia Steinhart) auf den Plan, die Pippi in einem Kinderheim unterbringen will, als auch die Polizisten Kling und Klang (Tim Wittkopf und Markus Steinhart).

Doch als stärkstes Mädchen der Welt gelingt es Pippi nicht nur, den starken Adolf (Fiona Gomeringer) aufs Kreuz zu legen, sondern auch, sich die Erwachsenen vom Leib zu halten. „Polizisten hab’ ich am liebsten“, sagt sie. „Außer Rhabarbargrütze natürlich.“ Mühelos verteidigt die Neunjährige auch ihren mit Goldmünzen gefüllten Koffer gegen die Diebe Donner-Karlsson und Blom (Liana Mayer und Lorena Steinhart). Aber Pippi hat eben auch ein großes Herz – und so drückt sie den beiden Landstreichern zum Abschied sogar noch jeweils eine Münze in die Hand.

Pippi tanzt aus der Reihe

Damit sie Weihnachtsferien bekommt, wie die anderen Kinder auch, probiert Pippi sogar die Schule aus. Doch so richtig nach ihrem Geschmack ist das, was sie dort erlebt, auch nicht. Wie viel Sieben plus Fünf ist, will die Lehrerin (Lara Phillip) wissen. Pippis Antwort: „Ja, wenn du das nicht selbst weißt – so glaube nicht etwa, dass ich es dir sage.“ Dass sich jemand traut, dermaßen aus der Reihe zu tanzen, löst bei den anderen Mädchen und Jungen natürlich Begeisterung aus. Aber gleichzeitig wird auch klar, dass Pippi mit den Konventionen der Erwachsenen einfach nicht zurecht kommt. Das wird ein letztes Mal bei einem feinen Kaffeekränzchen klar, bei dem sich Pippi einmal mehr benimmt wie ein Elefant im Porzellanladen. Am Ende beschließt sie, wieder auf See zu gehen und ihren Vater zu suchen.

Nach der Aufführung bekamen alle Beteiligten ein riesiges Lob von einer sichtlich gerührten Marlene Hau. Diese nahm sich Zeit, nicht nur den Mitwirkenden auf, sondern auch hinter und neben der Bühne zu danken. Bereits vor der „Pippi Langstrumpf“-Aufführung hatten die Jugendlichen des Chors auf den Abend eingestimmt. Sie sangen unter anderem Ed Sheerans „Perfect“ und Bennes „Licht in uns“. Zum Schluss gaben sie dem Publikum Christina Stürmers „Wir leben den Moment“ mit auf den Nachhauseweg.