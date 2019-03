Schülerinnen besuchen Trumpf

Mit seinem Produktionsstandort in Hettingen hat sich das Maschinenbauunternehmen Trumpf am Girls Day in der vergangenen Woche beteiligt.

Schülerinnen aus der Region bekamen dabei einen Einblick in Berufsfelder, die immer noch als Männerdomäne gelten: die Blechbearbeitung, das CAD-Zeichnen, das CNC-Bohren und Gewindeschneiden, das Laserbeschriften und die Montage. Nachdem sie einen Einblick in den Arbeitsalltag bekommen hatten, gab es für die Mädchen Gelegenheit, mit Mitarbeiterinnen ins Gespräch zu kommen. Unternehmen, Betriebe und Hochschulen in ganz Deutschland öffnen anlässlich des jährlichen „Girls Day“ ihre Türen für Schülerinnen ab der fünften Klasse.