Schüler nehmen das Sportabzeichen in Empfang

Trainer des TSV Inneringen haben in Kooperation mit der Grundschule und der Abteilung Leichtathletik knapp 30 Grundschülern aus Inneringen das deutsche Sportabzeichen verliehen.

Erstmals wurden die Kinder von ihrem Trainerteam Holger Bohner, Marc Bengel, Jürgen Metzger und Manuel Graf sowie von ihrer Grundschullehrerin Elisabeth Bolay bei einer eigenen kleinen Feierstunde für ihren sportlichen Fleiß belohnt. Viele der Mädchen und Jungen erfüllten die Prüfungsbedingungen bereits zum wiederholten Mal, sodass Holger Bohner Auszeichnungen in Bronze und überwiegend in Silber und Gold aushändigen konnte. Der Turn- und Sportverein spendierte den Kindern jeweils ein Getränk, von einer Inneringer Firma gab es Pommes. Bei der Hauptversammlung des TSV Inneringen werden die restlichen Sportabzeichen an die weiteren Absolventen ausgegeben.