Sattelzug kippt um und verliert tonnenweise Holzspäne - Straße gesperrt

Ein Schulbusfahrer soll mehrere Kinder im Landkreis Biberach sexuell missbraucht haben. Eigentlich hätte der Prozess an diesem Dienstag am Landgericht Ravensburg gegen den 26-Jährigen, der in Untersuchungshaft sitzt, starten sollen.

„Der erste Verhandlungstag fällt aus, weil der Verteidiger erkrankt ist“, erläutert Oberstaatsanwalt Wolfgang Angster auf Nachfrage von „Schwäbische.de“. Die Taten sollen sich in einer Gemeinde im Umkreis von Biberach zugetragen haben.