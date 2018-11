Sanierung des Hettinger Kindergartens wird teurer als geplant

Geschockt haben die Hettinger Gemeinderäte in ihrer Sitzung am Dienstagabend die Nachricht aufgenommen, dass die weitere Sanierung des Schlosskindergartens etwa doppelt so teuer werden soll wie bisher gedacht. Am Ende stimmte das Gremium für die Installation einer Brandschutztreppe und den Einbau neuer Fenster. Verzichtet wird hingegen auf eine Erneuerung des Wasserleitungsnetzes. Damit liegen die Kosten zwar immer noch deutlich über der bisherigen Summe, steigen aber nicht ganz so dramatisch wie in der Ratssitzung zunächst befürchtet.

Der erste Bauabschnitt zur Sanierung des Kindergartens war in den Sommerferien umgesetzt worden. Die Erdgeschoss-Treppe wurde entfernt, eine neue Eingangssituation geschafften. Gleichzeitig wurde ein Sanitärbereich eingebaut. Im ersten Obergeschoss entstand ein neuer Aufenthaltsraum für das Personal. Die Baukosten betrugen 72 000 Euro.

Zweiter Rettungsweg nötig

Mit dem zweiten Bauabschnitt soll im Frühjahr 2019 Platz für eine zusätzliche Regelgruppe im Untergeschoss geschaffen werden. Die dafür nötigen Kosten wurden bislang mit 180 000 Euro angegeben. Architekt Elmar Heinemann erläuterte am Dienstag im Gemeinderat die weitere Entwicklung: Bei näherer Untersuchung habe sich gezeigt, dass die ursprüngliche Annahme eines genehmigten Bestands nicht haltbar ist. Stattdessen müsse das ganze Gebäude neu bewertet werden. So forderte der Brandschutz-Sachverständige anstelle des vorhandenen Rettungsschlauchs bauliche Maßnahmen für einen zweiten Rettungsweg. Dadurch wird ein Treppenturm mit Außentreppen für alle Geschosse erforderlich. Kostenpunkt: 65 000 Euro. Die Sanierung der Fenster würde mit 37 000 Euro etwa genauso viel kosten wie der Einbau neuer Fenster.

Bürgermeisterin Dagmar Kuster erklärte, dass mit Mehrkosten für die verstärkte Nutzung des Obergeschosses und für die zusätzliche Gruppe zu rechnen ist. Gemeinderat Christian Geisser unterstrich, dass die Menschenrettung generell wichtig sei. Holger Bohner kritisierte die Kostensteigerung auf mehr als das Doppelte. Für ihn war klar, dass weitere Alternativen diskutiert und andere Möglichkeiten gesucht werden müssen. Gertrud Schüle sprach sich gegen die Auslagerung der neuen Gruppe aus dem Schlossgartenkindergarten aus, weil dadurch höhere Personalkosten entstehen.

Nach kurzer Diskussion über die Trinkwasserhygiene wurde klargestellt, dass gesichert durch eine amtliche Messstelle und ständiges Personal in einem frequentierten Gebäude keine Maßnahmen zur Erneuerung des Leitungsnetzes nötig sein werden. Damit kann auf einen großen Ausgabenposten verzichtet werden, sodass für den zweiten Bauabschnitt jetzt unterm Strich rund 282 000 Euro stehen.

Einige Gemeinderäte verlangten eindeutig verlässliche Kostenangaben zu den Planungen. Auch Dagmar Kuster musste zugeben: „Es kann idealer laufen.“ Über die einzelnen Positionen stimmten die Gemeinderäte anschließend einzeln ab. Mehrheitlich beschloss das Gremium die Brandschutztreppe und neue Fenster. Bei einer Gegenstimme sprach sich der Gemeinderat dafür aus, einen Bauantrag mit diesen Änderungen zu stellen.