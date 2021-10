Saison im Gewandhaus-Museum neigt sich dem Ende entgegen

Das Gewandhaus-Museum in Inneringen hat nur noch an wenigen Tagen in diesem Jahr geöffnet – dann geht die Saison zu Ende.

Das auffällige Gebäude an der Sigmaringer Straße ermöglicht eine spektakuläre Zeitreise durch 500 Jahre Kultur- und Modegeschichte: Jeder Raum beeindruckt mit prachtvollen Prunkgewändern und handbemalten Tapeten, die von der Inneringer Künstlerin Ilse Wolf und ihrer Tochter Katja Morrison gestaltet wurden. Jeder Raum wurde im Stil einer Modeepoche ausgestattet und zelebriert den einstigen Glanz des europäischen Hochadels.

Geöffnet ist das Gewandhaus in diesem Jahr nur noch am Sonntag, 31. Oktober, Montag, 1. November, und Sonntag, 7. November, jeweils von 13.30 bis 17 Uhr. Führungen für Gruppen ab fünf Personen sind nach Vereinbarung ganzjährig möglich. Für den Besuch gilt die 3G-Regel. Weitere Informationen gibt es auf www.gewandhaus-inneringen.de.