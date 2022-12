Rettungsdienst und Feuerwehr retten Frau in letzter Sekunde vor den Flammen

Einer Notarztwagenbesatzung, der Feuerwehr und blitzschnell reagierenden Nachbarn hat eine Frau aus Inneringen sehr wahrscheinlich ihr Leben zu verdanken. Und einem riesengroßen Zufall. „Eine Minute länger – und die Frau wäre vor unseren Augen verbrannt“, sagt die Engstinger Notfallsanitäterin Sonja Männer. Auch sie spielte bei dem Drama am Mittwoch vor einer Woche eine entscheidende Rolle.

Nur eine Straße entfernt

Sonja Männer und Notarzt Bruno Tiedemann sind gerade auf dem Rückweg vom Sigmaringer Krankenhaus zu ihrer Rettungswache in Trochtelfingen, als sie um kurz vor 11 Uhr angefunkt werden. „Die Leitstelle hat uns über einen Brand in Inneringen mit einer Person im Gebäude informiert“, sagt Männer. Der erste Zufall: Genau zu diesem Zeitpunkt fahren sie und der Notarzt durch den Hettinger Ortsteil. Der zweite: „Ich habe direkt aufs Navi geguckt und gesehen, dass wir nur eine Straße entfernt sind.“

Als Männer und Tiedemann am brennenden Haus an der Ringstraße ankommen, treffen sie dort auf die Tochter der Bewohnerin. „Die war total verzweifelt, hatte einen falschen Schlüssel dabei“, sagt die Notfallsanitäterin. Diese wiederum hält geistesgegenwärtig ein Räum- und Streufahrzeug des städtischen Bauhofs an, das zufällig vorbeifährt. Dessen Fahrer organisiert in der Nachbarschaft zwei Leitern. „Unten im Haus hat es schon so stark gebrannt, dass man es nicht mehr betreten konnte“, sagt Männer.

In einem solchen Fall zählt jede Sekunde. Feuerwehrkommandant Marc Fritz

Während der Notarzt die Leiter zum Fenster erklimmt, bereitet die Notfallsanitäterin unten die Versorgung der Hausbewohnerin vor. Jetzt treffen auch der Hettinger Feuerwehrkommandant Marc Fritz und fünf weitere Feuerwehrleute ein. „Dass die Leitern schon am Haus standen, hat uns wertvolle Zeit verschafft“, sagt Fritz. „In einem solchen Fall zählt jede Sekunde.“

Helfer bringen die Frau in Sicherheit

Deshalb denkt auch Marc Fritz vor Ort nicht lange nach: Er klettert die zweite Leiter hoch, die zu einem Vordach führt. Damit er dort sicheren Halt findet, muss er – trotz der gebotenen Eile – mit der Hand noch einige Dachplatten herausreißen. Da schlagen die Flammen bereits über der Hausbewohnerin aus dem Fenster. Schließlich gelingt es dem Feuerwehrkommandanten, die Frau durchs Fenster aufs Vordach zu ziehen. Zusammen mit Sonja Männer und weiteren Helfern bringt er sie nach unten in Sicherheit.

Notfallsanitäterin Sonja Männer: „Die Hitze des Feuers hat sogar unsere Handschuhe zerstört.“ (Foto: privat)

Etwa zehn Minuten lang wird die Hausbewohnerin direkt an der Unglücksstelle versorgt. In einem Rettungswagen begleitet Bruno Tiedemann die Frau ins Sigmaringer Krankenhaus. Als das Team dort die weitere Versorgung übernimmt, kann Sonja Männer den Notarzt abholen. „Die Frau hat schwerste Verbrennungen erlitten“, sagt sie. Inzwischen sei sie in ein Verbrennungszentrum verlegt worden.

Das ist auch für uns nicht alltäglich. Notfallsanitäterin Sonja Männer

Über den Gesundheitszustand der Bewohnerin halten sich ihre Retter weiter auf dem Laufenden. „Wenn jemandem in letzter Sekunde das Leben gerettet wird, dann ist das auch für uns nicht alltäglich“, sagt Sonja Männer, die seit fast 20 Jahren in der Notfallrettung tätig ist. Den Einsatz in Inneringen werde sie so schnell nicht vergessen. „Die Hitze des Feuers hat sogar unsere Handschuhe zerstört“, sagt sie.

Einsatz dauert bis in die Nacht

Auch für die Feuerwehrleute ist der Einsatz keinesfalls alltäglich. „Die Rettung der Frau stand Spitz auf Knopf“, sagt Marc Fritz. 50 Feuerwehrleute seien an die Unglücksstelle ausgerückt, die meisten davon aus Hettingen und Inneringen. Die Gammertinger Feuerwehr habe sie mit der Drehleiter und einem Einsatzleitwagen unterstützt. Gegen 16 Uhr sei das Feuer gelöscht gewesen. Die Nachlöscharbeiten hätten noch bis 1 Uhr in der Nacht angedauert. „Am Ende war es die wertvolle Zusammenarbeit von Rettungsdienst, Anwohnern und Feuerwehr, die die Bewohnerin gerettet hat“, sagt Marc Fritz.

Ermittlungen zur Brandursache laufen

Unklar bleibt derweil, warum in dem Haus überhaupt Feuer ausbrach. „Die Brandursache steht noch nicht fest und ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen“, teilt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ravensburg auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mit. Auch der Sachschaden sei noch nicht abschließend geschätzt. „Derzeit gehen wir von einem niedrigen bis mittleren sechsstelligen Euro-Betrag aus.“ Die Bewohnerin des Hauses befinde sich weiterhin in ärztlicher Behandlung.