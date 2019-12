Rat berät den Haushalt: Hettingen startet schuldenfrei ins Jahr 2020

Die Stadt Hettingen ist an Weihnachten komplett schuldenfrei. Dieses Ergebnis wurde der Stadtverwaltung in der jüngsten Gemeinderatssitzung bei der Besprechung des Haushaltsplanentwurfs vorgestellt.

Markant für 2020 wird sein, dass die Gewerbesteuer sehr deutlich sinkt, sagt Bürgermeisterin Dagmar Kuster. Gebühren und Steuern werden trotzdem nicht erhöht und es wird auch keine Kreditaufnahme notwendig sein. Investitionen werden möglich sein, wenn auch manches auf Eis gelegt werden muss.

Die Einnahmen der Gemeinde sinken laut Kämmerer Werner Leipert deutlich. Schon in diesem Jahr fiel die prognostizierte Gewerbesteuer von 3,3 Millionen Euro auf 2,7 Millionen Euro. 2020 wird die Gewerbesteuer nur noch geschätzte 1,4 Millionen Euro in die Kasse der Gemeinde bringen. Der Einkommensteueranteil, der den Gemeinden vom Land zugewiesen wird, liege bei 1,16 Millionen Euro. Das sind 76 000 Euro mehr als in diesem Jahr. Auch der Kindergartenausgleich des Landes steigt um 60 000 Euro und wird auf 304 000 Euro geschätzt. Trotzdem wird im Haushalt 2020 auf der Seite der Einnahmen eine Million Euro fehlen.

Die Personalkosten steigen um 95 000 Euro und liegen bei 1,77 Millionen Euro. Für Straßenunterhaltungsmaßnahmen stehen 100 000 Euro im Hauhsalt. Von der Entlastung, die die Gesetzesänderung bezüglich der Gewerbesteuer bringt, wird die Gemeinde ein wenig profitieren: Sie wird nur 29 000 Euro Gewerbesteuerumlage bezahlen müssen, fast 600 000 Euro weniger als im Vorjahr. Insgesamt hat der Ergebnishaushalt ein Defizit von 664 000 Euro, das mit dem guten Ergebnis von 2019 ausgeglichen wird.

Der andere Teil des Haushalts weist die Investitionen und Vorhaben aus. Der Hettinger Kindergarten wird 2020 fertigsaniert, dafür stehen nochmal 250 000 Euro im Haushalt. Die 2019 beschlossene Erschließung vom Gewerbegebiet Langensteig III wird auf 2020 verschoben.

Viele Investitionen geplant

Für den Abbruch von historischen Gebäuden sind insgesamt 140 000 Euro vorgesehen. Für die Sanierung der Wiesentalbrücke stehen 400 000 Euro im Haushalt, für die Kanalsanierung in Hettingen 300 000 Euro, für die Kanaluntersuchung in Inneringen 100 000 Euro sowie für den ersten Abschnitt der Umstellung auf Led der Straßenbeleuchtung 100 000 Euro. Die Breitbandversorgung in Inneringen kostet rund 500 000 Euro, dafür gibt es 360 000 Euro Zuschüsse.

Für den Neubau des Wasser-Hochbehälters in Inneringen stellt die Gemeinde 375 000 Euro in den Haushalt. Insgesamt verfügt die Gemeinde mit 191 000 Euro aber über eine gute Liquidität. Weil das Wirtschaftsjahr 2019 gut abgeschlossen wird, fasste der Gemeinderat den Entschluss die letzten Schulden komplett zu tilgen. „Dies wäre nicht nur eine historische einmalige Situation, sondern auch finanziell darstellbar, da die Darlehensgeber derzeit nur noch geringe Vorfälligkeitsentschädigungen verlangen“, hat Kämmerer Leipert erklärt. So dass die Gemeinde an Weihnachten schuldenfrei ist.

Das Gremium hat nun Zeit, über den Entwurf nachzudenken. Im Januar werden die Räte den Entwurfsbeschluss fassen und im März den Haushalt beschließen.