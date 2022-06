Schwere Verletzungen hat sich eine 43 Jahre alte Fahrradfahrerin bei einem Sturz am Dienstag gegen 11.30 Uhr in der Inneringer Straße zugezogen. nach Angaben der Polizei verlor die Frau auf dem abschüssigen Weg neben der Straße die Kontrolle über ihr Damenrad, kam nach rechts auf den Grünstreifen und stürzte. Ein Rettungswagen brachte die 43-Jährige in eine Klinik. Die Polizei schließt Fremdverschulden aus, am Fahrrad entstand geringer Sachschaden.