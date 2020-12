Polizei bittet nach Fahrerflucht um Hinweise

Die Polizei bittet um Hinweise auf einen unbekannten Autofahrer, der in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Auto in Hettingen beschädigt hat, ohne sich anschließend darum zu kümmern. Wie das Polizeipräsidium Ravensburg am Donnerstag mitteilte, touchierte der Unbekannte mit seinem Wagen einen Daimler-Benz, der an der Ringstraße parkte. Anschließend flüchtete er. Der Sachschaden beträgt etwa 2000 Euro. Der Polizeiposten Gammertingen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07574/92 16 87.