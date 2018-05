Pilze, Waschbären und Igel bevölkern den Saal

Der Sportlerball des TSV Hettingen hat unter dem Motto „Im Wald“ gestanden. Mit Tannen in der Laucherttalhalle und eigenem Schlachtruf ging es bei vollem Saal hoch her. Das Publikum trug ausgelassen und passend gekleidet zum richtigen Fasnetsfeeling bei.

Während die Narren als Pilze, Waschbären, Igel, Waldfeen oder -hexen, als Jäger, Rehe oder anderes Getier einliefen, führte sie das Stimmungsduo „Tandem“ aus Burladingen in die Walddisco. Begrüßt wurden sie zum abwechslungsreichen Programm mit Witz und Humor von Asterix, alias Robert Businger, und Obelix, alias Alexander Businger. Da die beiden – wie viele Jäger und somit nicht allein auf weiter Flur – erfolglos von der Wildschweinjagd zurückgekommen waren, brachten sie als Ersatz einen von der Straße gekratzten Wolpertinger mit. Dieser stand nun als Wolpertinger-Burger auf der Speisekarte und diente zusätzlich als Schlachtruf des Abends, der auch gleich eingeübt wurde: „Wolper-Dinger.“

Dass es im Wald keineswegs beschaulich zugeht, bewies die Hettinger Garde unter der Leitung von Carina Gässler-Reule und Nadine Businger. Sie brachten den Saal mit ihrem fetzigen Rock ’n’ Roll-Tanz gleich zu Beginn in die richtige Schwunglage. Inge Knaus wusste danach als „Ratschkachel Wilma“ allerlei aus dem Nacht- und Liebesleben mit ihrem „unromantischen Egon“ zu berichten. Waren sie doch tatsächlich in Berlin „in so einer Stangenbar“ und während der eine Mann 100 Euro auf die Pobacke der sich an der Stange räkelnden Dame klebte und ein weiterer 100 Euro auf die andere Pobacke, hob doch „der Egon mit seiner Scheckkarte“ die 200 Euro gleich ab: „Da hätte er doch warten können, bis noch mehr drauf war.“

Die Guggenmusik aus Inneringen brachte aus dem östlichen Wald den Kohlraben-Sound mit und ließ die Bäume wackeln. Unter einem der Bäume saß ein Holzbiber auf der Bühne und schaute sich das Treiben der Inneringer an. Nachdem er auch noch kleidsam den Hut eines Kohlrabenkopfes aufbekommen hatte, steht nun zu befürchten, dass sich der Hettinger Biber als Überläufer künftig am Inneringer See niederlassen wird.

Tanz entführt ins Mittelalter

Als Special Guests traten zwei Gast-Tanzgruppen auf. Die Prinzengarde der FG Wiesensteig 1846 brachten einen Gardetanz mit und in einem zweiten Auftritt einen fantasievollen Zirkus-Showtanz. Die Turn- und Tanzgruppe des SV Heudorf entführte die Waldbewohner mit ihrem Mystica Tanz ins tiefe Mittelalter. Die Dienstags-Fitness unter der Leitung von Ute Kornwachs, Renate Gomeringer und Michaela Halder sorgten mit einem Kontrast mit Bollenhut und Hüftschwung wieder für Ordnung im heimischen Wald.

Die Sportvereinigung Hettingen-Inneringen, also die aktiven Fußballer, überraschten als orientalische Paschas. Der Sultan, Marc Dreher, ließ sich von seinem „Bimbo“, Alexander Businger, mit Zaubertricks unterhalten. Der „Kleine Muck“, Tim Miller, sorgte laufend für Bier-Nachschub und konnte es nicht immer recht machen. Um den Sultan nicht zu langweilen, ließ „Bimbo“ den Geist aus der Flasche, der dann das Publikum einnebelte. Florian Flöß entwich dabei als Flaschengeist und stand wie durch Zauberhand mit einer ganzen Flaschengeist-Mannschaft auf der Bühne. Für einen Überraschungsprogrammpunkt sorgten Robin Litschko und Hans-Peter Wessner: Sie stellten mit ihrem gewagten Handtuchtanz ein neues Angebot des TSV bildlich zur Schau. Anmeldungen zu diesem freizügigen Kurs mit „ohne Nix und Handtuch“ wurden bereits am Abend entgegengenommen.

Die Vorstandschaft erzählte aus dem Märchenwald mit auftauchenden Köpfen von Aschenputtel, das schließlich doch seinen Prinzen bekam. Zu einem richtigen Fasnetswald gehören natürlich auch Waldhexen, die dann am Schluss als Hexenmusik nochmals richtig einheizten.