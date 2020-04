Olympia-Teilnehmerin trainiert in Inneringen

Zwei Spitzensportler absolvieren ihre Trainingseinheiten zurzeit auf dem Sportgelände in Inneringen: Max Kottmann zählt zu den fünf besten Weitspringern in Deutschland, seine im Februar angetraute Ehefrau Alina Rotaru-Kottmann ist ebenfalls Weitspringerin und mischt unter den Besten der Welt mit. Sie hatte die Qualifikation zur Olympia-Teilnahme geschafft und wäre für Rumänien gestartet – doch dann spitzte sich die Corona-Krise immer weiter zu. Mit der „Schwäbischen Zeitung“ sprechen die Sportler darüber, was der Shutdown und die Absage der Olympischen Spiele für sie bedeuten.

Max Kottmann und Alina Rotaru-Kottmann leben, studieren und trainieren eigentlich in Stuttgart. „Anfang März war alles noch weit weg. Innerhalb einer Woche hat sich dann alles gedreht“, sagt Max Kottmann über die Zuspitzung der Corona-Krise. Er studiert im Master auf Lehramt, sie hat bereits einen abgeschlossenen Master in Sportwissenschaft in der Tasche und befindet sich aktuell mit Sportpädagogik im zweiten Masterstudiengang. Beide trainieren beim TSV Stuttgart beim Olympiastützpunkt mit ihrem Trainer Micky Corucle.

Dieser Stützpunkt vereint viele Sportarten unter einem Dach. Auch deshalb war sehr schnell klar, dass der Trainingsbetrieb dort eingestellt wird. Ebenso schnell entschied sich das junge Paar dafür, auf die Alb zu fahren, wo Max’ Vater Wolfgang in Inneringen lebt. „Fürs Training haben wir hier fast alles, was wir brauchen: die Natur für Läufe ebenso wie eine gute Leichtathletikanlage“, sagt Max Kottmann. „Unser sonstiges Equipment, Gewichte beispielsweise, haben wir mitgebracht.“

Im ständigen Austausch mit ihrem Trainer absolvieren die Sportler Trainingseinheiten im Sprint und für ihre Kraft, Sprünge und längere Läufe in der Dauerschleife. Eigentlich wären sie am Dienstag ins Trainingslager nach Florida geflogen. Auch dieses wurde inzwischen zwar abgesagt und um ein Jahr verschoben, aber immerhin ganz unkompliziert und ohne Mehrkosten. Die Hallen-Weltmeisterschaft im März im chinesischen Nanjing, an der Alina Rotaru-Kottmann ebenfalls teilgenommen hätte, war bereits im Januar abgesagt worden.

Dass die Olympischen Sommerspiele in Japan in diesem Jahr ausfallen, ist für die Sportlerin der einzig logische Schritt – und völlig korrekt. Die Verschiebung auf den Tag genau um ein Jahr sei richtig, denn die Nominierung aller Qualifizierten wird aufrecht erhalten. Diese lag im Weitsprung der Frauen bei 6,82 Metern. Alina Rotaru-Kottmann hatte sich mit einem gewaltigen Satz von 6,91 Metern qualifiziert. Insgesamt starten im Weitsprung 32 Sportlerinnen, pro Land sind es drei Teilnehmerinnen. Die olympische Norm bei den Männern lag bei 8,22 Metern – für Max Kottmann, dessen Rekord bei 7,76 Metern liegt, eine „utopische Größe“, wie er sagt.

Das Paar ist dankbar, auf der Alb ohne große Einschränkung sein Sportprogramm absolvieren zu können. Die Sandgrube hatte der Inneringer Gerhard Sprißler in mühevoller, tagelanger Handarbeit gereinigt und von Unkraut befreit. Einzig der Absprungbalken in die Grube ist nicht optimal: Weil das Plastik mittlerweile völlig ausgehärtet ist, können die Spikes nicht greifen und rutschen über den Balken weg. Doch der Inneringer Sportverein, der stolz auf solche Ausnahmeathleten ist, weiß um diesen Missstand und will den Balken schon sehr bald austauschen.

Im kommenden Jahr warten dann besonders auf Alina Rotaru-Kottmann zahlreiche Herausforderungen. Dazu zählen vor allem die Hallen-Europameisterschaft in Polen, die Hallen-Weltmeisterschaft in China und als Krönung die Olympischen Spiele in Japan.