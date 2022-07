OGLV Inneringen hält die Jahreshauptversammlung ab

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei herrlichem Wetter konnte der OGLV Inneringen im Narrenheim alle Vorstandsmitglieder, den KOGL Vorstand Herr Schmittinger, Freunde und Ehrenmitglieder bei der Jahreshauptversammlung begrüßen.

Nach zwei Jahren Coronapause konnte diese wieder in Präsenz abgehalten werden. Auf der Tagesordnung standen unter anderem auch Wahlen, Ehrungen und eine Satzungsänderung. Beim Punkt Ehrungen wurden Paul Reiser und Alois Schubert zu Ehrenmitgliedern ernannt. Beiden gilt einen besonderen Dank, da sie über Jahrzehnte in den Beeten in und um Inneringen tätig sind.

Beim Tagesordnungspunkt „Vorschlag zur Satzungsänderung“ erläuterte die Vorstandschaft den Mitgliedern die gewünschten Änderungen. Zukünftig soll es möglich sein, mehrere Vorsitzende zu benennen, zusätzlich wurden noch einzelne Begriffe und Bezeichnungen angepasst. Ein Gender-Hinweis und auch ein Datenschutzgrundverordnung wurden aufgenommen.

Neuwahlen standen ebenfalls an. Da sich mehrere Personen nicht mehr zur Wahl stellten, gab es große Veränderungen in der Vorstandschaft. Verabschiedet wurden Sabine Maier (Vorsitzende), Heike Teufel (Schriftführerin), Roland Teufel, Reiner Wohlwender und Jürgen Ott (jew.Beisitzer).

Die neue Vorstandschaft setzt sich nun wie folgt zusammen: Vorsitzende: Sebastian Kleck, Martin Teufel und Christoph Schnizler; Schriftführerin: Sybille Frank; Kassier: Simon Teufel; Beisitzer: Heike Birkle, Gerhard Neuburger, Martin Maier, Annett Lehleuter, Christian Reiber und Michael Gluitz.

Martin Teufel bedankte sich nach den Wahlen sehr ausführlich bei den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern und überreichte noch kleine Präsente. Sabine Maier und Heike Teufel zeigten zum Abschluss eine sehr schöne Power-Point-Präsentation, in der die Aktivitäten des Vereins aus den vergangenen 18 Jahren ihrer aktiven Tätigkeiten zu sehen waren.