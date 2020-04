Not macht erfinderisch: Haltegriff soll beim Einkaufen vor Viren schützen

Die Firma Metallwaren Steinhart mit Sitz in Hettingen hat einen Haltebügel für alle gebräuchlichen Einkaufswagen entwickelt. Der leichte Metallbügel in „hoffnungsgrün“ wird – bis auf den Stoffbändel mit dem festgemachten Chip – komplett in der eigenen Firma hergestellt und bereits in Supermärkten und im Internet angeboten.

Erfinder wollten helfen

In Zeiten der Corona-Krise und sozusagen aus der Not heraus geboren kam der Wunsch auf, sich beim Einkaufen nicht unnötiger Gefahr aussetzen zu müssen. Die zurzeit alles bestimmenden Coronaviren halten sich laut Virologen auch auf Oberflächen; also wäre es doch gut, man könnte sich dagegen wappnen.

Mitbesitzer Siegfried Steinhart, sein Sohn und Industriemechaniker Niko sowie Neffe und Industriemeister Patrick Genkinger überlegten gemeinsam: Was können wir dazu beitragen, um die derzeitige Ansteckungsgefahr möglichst gering zu halten?

Einen Türöffner, so Genkinger, habe es schon gegeben: „So haben wir uns schnell in Richtung Einkaufen orientiert.“ Schließlich ekle man sich heutzutage ein wenig vor vielem, was man zuvor unbedenklich angefasst habe.

Am Freitag vor zwei Wochen kam die zündende Idee, am Montag konnten sie den Prototyp herstellen. Vorher mussten sie allerdings verschiedenen Einkaufswagen ausmessen.

Bügel wiegt 700 Gramm

Weil diese nicht genormt sind, hat der Bügel, der handtaschentauglich zweigeteilt werden kann und nur 700 Gramm wiegt, mehrere Abstandshalter, die ausgelasert wurden.

An die Bügel wurden zwei Haken geschweißt und das Ganze pulverbeschichtet. „Das Produkt musste gut sein, aber auch einfach und wirkungsvoll“, sagt Niko Steinhart. Als Ergänzung kam noch ein Haken für die Einkaufstasche dazu.

Über den Patentanwalt der Firma konnten sie innerhalb kürzester Zeit einen Gebrauchsmusterschutz eintragen lassen und somit ihren „Puregrip“ genannten Haltegriff anbieten. 300 Exemplare hat die Firma bereits verkauft. Die beiden jungen Tüftler in der dritten Generation des Familienunternehmens sind überzeugt, dass der Haltegriff länger auf dem Markt gefragt sein wird und überlegen bereits, welche weiteren Produkte die gegenwärtige Krise menschenfreundlicher machen könnten.