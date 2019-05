Neues Vorstandsteam führt den TSV Inneringen

Um die Verantwortung auf mehrere Schultern zu verteilen, wird der TSV Inneringen in Zukunft von einem Vorstandsteam geführt. Bei der Hauptversammlung am Freitagabend stimmten die Mitglieder einer entsprechenden Satzungsänderung zu – und wählten den bisherigen Vorsitzenden Gerhard Flöß gemeinsam mit Wolfgang Reiser und Thorsten Frank zum ersten Vorstandstrio. Die Vereinskasse wird künftig von Andreas Amann geführt, die bisherige Kassiererin Birgitte Gluitz bleibt dem Verein als Übungsleiterin erhalten.

Gerhard Flöß hatte zur Versammlung viele Sportler und Sportinteressierte begrüßt. Die umfangreiche Tagesordnung, die mit dem Protokollbericht von Schriftführer Andreas Rechtsteiner begann, spiegelte den aktiven Sportbetrieb des Vereins wider. Im Kassenbericht ging Birgitte Gluitz auf die finanzielle Situation der verschiedenen Bereiche ein. Die Kasse wurde von Martin Teufel und Josef Lehleuter überprüft, die Gluitz eine korrekte und transparente Kassenführung bescheinigten.

120 Jugendliche spielen Fußball

Jede Abteilung des Sportvereins berichtete kurz von ihrer Aktivität, beginnend mit dem Kinder- und Schülerturnen, Leichtathletik, Rope-Skipping, Functional Fitness, Rückenplus, Frauenfitness, 60-plus-Turnen, Sportabzeichen, Fitnessgruppe und die Theaterabteilung des Vereins. Wie Fußball-Jugendleiter Paul-Hermann Reiser berichtete, sind im fußballerischen Spielbetrieb insgesamt 120 Jugendliche aktiv.

Die Trainer der Jugendfußballabteilungen berichteten von ihren Erfolgen. Anschließend ging Abteilungsleiter Florian Flöß auf die vergangene und die laufende Fußballsaison der beiden aktiven Mannschaften der Spielgemeinschaft Hettingen-Inneringen ein. Thorsten Frank berichtete von der Altersabteilung des Fußballs.

Die Ausführungen von Gerhard Flöß waren geprägt von Dankesworten. Vor allem der Umbau des Vereinsheims habe Mitglieder und Helfer im vergangenen Jahr gefordert, sagte der Vereinsvorsitzende. Doch mit einem generalsanierten, freundlichen neuen Vereinsheim mit großzügiger Terrasse seien die Sportler und die Gäste belohnt worden. Auch die sanierte Inneringer Turn- und Festhalle bereite den Sportlern viel Freude, sagte Flöß, der sich in diesem Zusammenhang bei der Hettinger Stadtverwaltung bedankte.

Einstimmig für Satzungsänderung

Willi Gerbracht nahm als ehrenamtlicher Stellvertreter von Bürgermeisterin Dagmar Kuster die Entlastung des Vereinsvorstands vor. „Das Gemeindeleben kann ich mir ohne den TSV nicht vorstellen“, sagte er.

Anschließend stellte Beisitzer Reinhold Teufel die Satzungsänderung zur Führung des Vereins vor, die die Versammlungsteilnehmer einstimmig genehmigten. Bei den folgenden Wahlen wurden die verschiedenen Vorstandsposten neu vergeben.

Vier Familien legen das Sportabzeichen ab

Bereits im Vorfeld der Hauptversammlung wurde den erfolgreichen Absolventen das Sportabzeichen verliehen. Von den 56 Abzeichen in Bronze, Silber und Gold gingen 37 an Kinder und Jugendliche sowie 19 an Erwachsene. Beim Familiensportabzeichen ging Prüfer Holger Bohner mit fünf teilnehmenden Familienmitgliedern mit gutem Beispiel voran. Die Familie von Frank Schönle nahm mit vier Absolventen teil, die Familie von Marc Bengel und Wolfgang Reiser mit jeweils drei Mitgliedern. Die Grundschüler hatten ihr Sportabzeichen schon vor der Hauptversammlung des TSV Inneringen bekommen.