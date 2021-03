Neues Gemeindeteam in Hettingen eingesetzt

Das neue Gemeindeteam ist laut Pressemitteilung am vergangenen Sonntag in einem feierlichen Wortgottesdienst in der Pfarrkirche St. Martin in Inneringen durch Gemeindereferentin Elke Gehrling beauftragt worden. Die musikalische Umrahmung des Gottesdienstes übernahmen vier Mädchen aus dem Hettinger Jugendchor unter der Leitung von Marlene Hau.

Das Gemeindeteam hat folgendes Motto: „Wenn einer alleine träumt, ist es nur ein Traum – wenn viele gemeinsam träumen, dann ist das der Beginn einer neuen Wirklichkeit“. Zu Beginn stellte Henriette Steinle ihre Kolleginnen und Kollegen des Teams vor: Bettina Businger, Marlene Hau, Maria und Peter Hupfauf, Emma Kley, Eva-Maria Lieb, Gertrud Lieb, Annemie Ott, Anita Steinhart Paul Steinhart und Daniela Wessner.

In ihrer Ansprache machte Gemeindereferentin Elke Gehrling deutlich, dass mit zwölf verschiedenen Menschen, die ihre unterschiedlichen Talente einbringen, die Pfarrei einen Trumpf in der Hand habe. So könne das Gemeindeteam zu einem echten Triumph für die Gemeinde werden. Für die Zukunft werde dieses Gremium immer wichtiger, damit die Pfarrgemeinde lebendig bleibt und Früchte trägt, so Gehrling weiter.

Nach dem Gottesdienst erhielten die neu Beauftragten ihre Urkunden und mit einem kleinen Geschenk wurden Franz Friedrich, Hartmut Guhl, Walter Luppart und Fridolin Steinhart aus dem Gremium verabschiedet.