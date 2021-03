Neue Tourismusbeauftragte stellen ihr Konzept vor

Bei der Versammlung des Gemeindeverwaltungsverbands in der Laucherttalhalle in Hettingen hat erstmals Marion Engeser den Bericht über die touristischen Aktivitäten vorgestellt. Die bisherige Tourismusbeauftragte Alexandra Hepp ist seit Dezember Bürgermeisterin von Zwiefalten. Marion Engeser, die von Carolin Sontheimer unterstützt wird, tritt nun im Zweierteam die Nachfolge an.

Marion Engeser bestand ihre Feuertaufe gut, wie ihr Bürgermeister Armin Christ nach der Präsentation bestätigte. Einführende Worte erläuterte der Verbandsvorsitzende, Bürgermeister Holger Jerg: „Alexandra Hepp war fast 25 Jahre das Gesicht unseres Tourismus.“ Man habe im Rathaus in Gammertingen nach einer hausinternen Lösung gesucht und mit der Umschichtung gewisser Aufgaben von Marion Engeser, die als Assistentin von Bürgermeister Jerg arbeitet, und Carolin Sontheimer eine gute Lösung gefunden.

Mit ihrer freundlichen, offenen und kommunikativen Art werden die Damen ihrer weiteren Aufgabe gerecht werden, sagte der Bürgermeister. Marion Engeser stellte sich zunächst vor und richtete den Blick vor allem auf das laufende Jahr. „Wir werden 2021 ordentlich was zu tun haben“, so Engeser. Man wolle den Blick vor allem auf die Trendsportart Radfahren richten, die seit dem vergangenen Jahr einen enormen Aufschub erfahren habe und sich noch weiter steigere. Biketrails für Mountainbiker sollen entstehen. Im Oktober vergangenen Jahres wurde daher in einer Auftaktveranstaltung mit gut 40 Interessenten die Gegend analysiert, um unter Berücksichtigung von Natur, Jagd und Wald weitere Strecken zu generieren. Sie stellte dem Gremium verschiedene Rundwegvarianten vor, die in Betracht kommen würden. „Speziell die Mountainbiker möchten aus der Illegalität, die oft beim Querfeldeinfahren gegeben ist, heraus und aber auch nicht die Wanderer ständig behindern“, so die Intention.

Aber auch beim Projekt „RadReiseRegion Schwäbische Alb“ werde das Laucherttal verstärkt eingebunden, beispielsweise mit Themenradwegen wie „Streuobstwiesenweg“. Vorhandene Strukturen sollen zum zertifizierten Radweg ausgebaut werden. Die Neukonzeption der Landesradfernwege tangiert die Region ebenfalls mit dem Hohenzollernradweg oder dem Radweg Schwäbische Alb.

Marion Engeser teilte mit, dass insgesamt 35 Ferienwohnungen in der Region klassifiziert wurden, acht Hotels und Gästehäuser bieten auch Übernachtungen. Denn man wolle die Radfahrer nicht nur als Durchgangsverkehr haben, sondern bestenfalls zum Übernachten einladen. Um einen weiteren Anreiz zu schaffen, haben sich einige Ferienwohnungsbesitzer, Hoteliers und Campingplatzbetreiber in der Umgebung der Initiative „AlbCard“ angeschlossen. Mit einer Übernachtung erhält der Gast die Karte, die den kostenlosen Eintritt zu 140 Attraktionen auf der Schwäbischen Alb erlaubt, beispielsweise auf die Burg Hohenzollern oder auf den Campus Galli. Auch die Nutzung sämtlicher ÖPNV Verkehrsverbünde ist inkludiert.

Mit Trekkingcamps soll eine weitere Attraktion ins Leben gerufen werden. Auf speziell eingerichteten Feld- oder Waldplätzen werden maximal drei Zeltplätze zum Übernachten mit minimalistischer Ausstattung (Bio-Toilette, Feuerstelle, rustikale Sitzgelegenheit) zum Preis von zehn Euro angeboten. Man darf nur eine Nacht bleiben und muss dann weiterziehen, was sich bei Wanderfreunden momentan großer Beliebtheit erfreue. Den Ausführungen von Marion Engeser folgte noch die detaillierte Aufschlüsselung der Haushaltssatzung mit den drei Teilbereichen Akademie Laucherttal, Tourismus und Flächennutzungsplanfortschreibung.

Siegfried Hagg, Fachbereichsleiter Finanzen und Bauen, führte durch das Zahlenwerk. Aufgrund der schlechten Bilanz der Akademie Laucherttal, was Corona geschuldet, war, musste die bisherige Rückstellung des Bereichs Akademie aufgelöst werden. Trotzdem ist der Gesamtbetrag von Aufwand und Ertrag mit 183 100 Euro im Ergebnishaushalt ausgeglichen, so Hagg. Das war nur möglich, weil die fünf Trägerkommunen der Akademie ihren bisherigen Beitrag von 20000 auf 40000 Euro erhöht haben.