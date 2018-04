Neue Ärzte bekommt das Tal: Ärztehaus in Hettingen eröffnet im Juni

Die kleine Stadt Hettingen hat in den vergangenen Jahren viele Rückschläge erlitten. Die Einwohnerzahlen sanken, Geschäfte haben geschlossen. Doch ein neues Projekt gibt Hoffnung: Im ländlichen Hettingen eröffnet in den kommenden Wochen ein Ärztehaus – und die ganze Region blickt auf die 1800-Einwohner-Gemeinde.

Die Alte Schule wird dann wieder Mittelpunkt des Ortes werden: Derzeit wird das Gebäude mit der denkmalgeschützten Fassade saniert. 800 000 Euro kostet das die Stadt – ein Teil wird über Fördermittel finanziert werden. Bauarbeiter baggern, legen Parkplätze und Außenanlagen an. Handwerker bessern innen die historischen Türrahmen aus. Schon im Mai soll das Ärztehaus bezugsfertig sein. Knapp einen Monat später wird im Erdgeschoss eine hausärztlich-internistische Praxis eröffnet: Johannes Bader, Dr. Christoph Locher und Dr. Patrizia Schuchter sind die drei neuen Hoffnungsträger der Stadt.

Die Ärzte sind ein eingespieltes Team. Kennengelernt haben sie sich auf der internistischen Abteilung im Krankenhaus in Sigmaringen. Derzeit arbeiten sie bereits gemeinsam in der Praxis von Johannes Bader in Winterlingen, die im vergangenen Oktober erst eröffnet wurde. Der 32-jährige Haus- und Facharzt, der in Sigmaringen wohnt, möchte mit seinen beiden Kollegen aber nicht nur einen Ableger eröffnen: „Es ist kein Außenstandort, sondern eine voll funktionierende Praxis“, betont der Internist. Mindestens einer der Ärzte werde immer vor Ort sein.

Um die neue Praxis zu eröffnen, hat sich das Trio einen Berater an seine Seite geholt: Dr. Roman Hadjio ist Fachmann für alle Formalitäten, kennt sich in rechtlichen Fragen aus und hat bereits ähnliche Projekte in Burladingen realisiert. In Gammertingen berät er zudem die Stadt. Hadjio kennt sich mit den Subventionen aus, hat Zuschüsse beim Sozialministerium beantragt. Gegen den Ärztemangel auf dem Land aber, sagt er, könnten auch solche Förderprogramme nicht viel ausrichten: „Für Ärzte sind das höchstens Mitnahmeeffekte. Kein Arzt kommt her, weil er 15 000 bis 20 000 Euro kriegt. Wenn die Ärzte kommen, dann kommen sie, weil sie sich an dem Standort wohlfühlen.“

Von Hettingen jedenfalls schwärmt das neue Ärzteteam. „Von Anfang an war es ein extrem positives Klima“, sagt Dr. Patrizia Schuchter. Die Stadt habe sie mit offenen Armen empfangen, fügen ihre Kollegen hinzu.

Sichtlich stolz besichtigen die Ärzte ihre hellen neuen Praxisräume. Im ehemaligen Klassenzimmer im Erdgeschoss wurden Betonwände eingezogen. Über einen Hintereingang werden Erd- und Obergeschoss demnächst auch barrierefrei zugänglich sein. Gerade für die Praxis in der ersten Etage ist das wichtig. Denn die Stadt hofft, dass sie schon bald die Zusage von einem Neurologen vermelden kann. Für den sei es wichtig, dass auch gesundheitlich angeschlagene Patienten – beispielsweise nach einem Schlaganfall – problemlos Zugang haben, sagt Bürgermeisterin Dagmar Kuster.

Das Ärztehaus werde für Hettingen vieles zum Positiven wenden, davon ist die Bürgermeisterin fest überzeugt. Der erste positive Effekt sei bereits eingetreten: Ein Investor möchte im Ort ein Seniorenheim bauen (wir berichteten). Ohne Ärzte vor Ort, so Kuster, wäre diese Anfrage sicherlich ausgeblieben. Jetzt hofft sie, dass auch Apotheker oder Physiotherapeuten angelockt werden.