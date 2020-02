Narrengericht verhandelt Geiz und Größenwahn

Das Hettinger Narrengericht hat bei der Ortsfasnet am schmotziga Donnerstag neun Fälle verhandelt. Unter dem zuvor aufgestellten Narrenbaum und dem entmachteten Rathaus wurden Zucht und Ordnung wieder hergestellt. Die Ladungen vor Gericht waren den Beschuldigten bereits vor Wochen zugegangen. Der eine oder andere Delinquent erriet wohl den Straftatbestand, andere wähnten sich völlig unschuldig.

Staatsanwalt Josef Knaus und seine Richter Anita Steinhart, Fridolin Steinhart und Hubert Halder hatten unterhaltsame Taten aufgespürt. Gerichtsdiener Georg Liener holte die Beschuldigten aus der Menge vor das hohe Gericht, das im geschmückten Anhänger die heiklen Angelegenheiten unter großer Anteilnahme der Bevölkerung verhandelte.

Andreas Stauß, Mitglied der Hexengruppe, suchte „vier Tage nach dem Häsabstauben und viereinhalb Stunden vor der ersten Ausfahrt“ erfolgreich per WhatsApp seine Hexenmaske. Der ebenfalls so gesuchte Besen blieb allerdings verschwunden, weshalb er sich beim Harthauser Profibesenfertiger schnellstens „gleich drei dieser Geräte“ besorgte. Die Anklage sah in diesem Fall den Straftatbestand der Planlosigkeit und einen Verstoß gegen das Einfuhrverbot erfüllt.

Wegen Desorientierung und Klimaschädigung mussten sich Vater und Sohn Guhl verantworten. Moritz hatte den Vater zu vorgerückter Stunde zwecks nüchterner Abholung nach Harthausen bestellt. Da dieser nicht kam, wurde per Handy nachjustiert – bis sie herausfanden, dass der Vater ihn in Harthausen/Scher und nicht in Harthausen bei Feldhausen suchte. Hartmut verteidigte sich: Es gebe 162 Harthausen in Deutschland. Jetzt muss er für die Wegzehrung der Sternsinger sorgen, sein Sohn muss diesen mit dem Stern den Weg weisen.

Berthold Stauss wurde wegen Geizhalsigkeit, Steuerhinterziehung, Versicherungsbetrug sowie eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung vors Gericht zitiert: Der „bekanntermaßen sparsame Angeklagte“ benutzte zur Fahrt an den Arbeitsplatz seinen Kleinwagen. Die Lehrlinge bei Trumpf mussten jedoch feststellen, dass ihr Lehrmeister mit abgelaufenem TÜV unterwegs war.

Hans-Jürgen Businger wurde Sabotage von Festlichkeiten vorgeworfen, kam er doch ohne seine Trommel zum Ständchen des Musikkameraden und musste mehrmals nach Harthausen hin- und herfahren.

Gleich zehn Delinquenten (Robin Litschko, Niklas Keppeler, Michael Lieb, Johannes Lieb, Heiko Stauss, Heiko Jäger, Fabio Hupfauf, Alexander Hupfauf, Alexander Friedrich und Andreas Stauß) bereicherten die Gerichtskasse, weil sie wegen „Umweltfrevel und Größenwahn“ vor Gericht standen. Mussten sie doch für ihr begehbares Trojanisches Pferd von Stollbeck bis Hettingen durch den Wald „Radikalschnitte und brachiale Gewalt“ anwenden. Jetzt müssen sie beim Bürgerball „Es steht ein Pferd auf dem Flur“ auf der Bühne vortragen. Die „Bürgerschaft“ prüfe, ob die Strafe beglichen werde.

Das Ehepaar Karl und Maria Gillhart „missbrauchte öffentliche Verkehrsmittel“ und zeigte sich gedankenlos, weil es einen Teil der Skiausrüstung vergessen hatte und aus der Abfahrt mit den Skiern eine unnötige Rundfahrt mit dem Bus machte.

Helmut Wessner wurde vom Büttel geholt, weil er beim illegalen Wild-Camping und gedankenlosen Umgang mit High-Tech-Fahrzeugen erwischt wurde. War er doch nach dem Betriebsfest übers Kaltel zurückgefahren. Weil ihn das „Geschepper der Salatschüssel“ im Kofferraum störte, hielt er an und kletterte bei laufendem Motor in den Stauraum des Fahrzeuges. Zu seiner Überraschung fiel die Hecktür wie von Geisterhand zu und er war ohne Schlüssel und Handy im Laderaum seines Autos eingeschlossen.

Schwer ins Gericht ging es danach mit Gertrud Lieb. Die „nicht gerade erschrockene Angeklagte“ hatte sich schuldig gemacht, ein T-Shirt mit „scharfen Hüpfern in Gestalt von unzüchtigen Damen auf ihren eigenen Hüpfern“ zu tragen. Nachdem sie darauf hingewiesen wurde, dass dies „in kirchlichen Räumlichkeiten“ nicht gehe, zog sie das T-Shirt auf links und der Sachverhalt ließ sie ansonsten „vollkommen kalt“.

Im letzten Fall wurden Ingrid Genkinger, Hertha Stauß, Tobias Liener und Wilfried Liener angeklagt, „Frevel am schwäbischen Brauchtum“ betrieben zu haben. Tauchten doch an der letzten Fasnet im offenen Cabrio Tobias und Ingrid wie ein rheinisches Prinzenpaar, das von Wilfried und Hertha chauffiert wurde, auf. Der Staatsanwalt forderte, sie müssten den Frühjahrsputz im Narrenmuseum durchführen. Der Richter verurteilte sie jedoch dazu, bei der nächsten Frauenfasnet den Fahrdienst zu organisieren.

Den vollen Geldbeutel mit den Gerichtsgebühren durfte Gertrud Lieb für die Pflege der kirchlichen Weihnachtskrippe mitnehmen.