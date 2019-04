Narrenfreunde Heuberg stellen in Hettingen Masken und Kostüme aus

Im Fasnachtsmuseum Narrenburg in Hettingen ist ab kommendem Sonntag, 14. April, eine neue Sonderausstellung zu sehen. Die 15 Zünfte der Narrenfreunde Heuberg präsentieren sich dabei mit der Vielfalt ihrer Masken und Kostüme in bester Gesellschaft der Alb-Lauchert-Ringzünfte.

Seit dem vergangenen Jahr gehört der Alb-Lauchert-Narrenring der Arbeitsgemeinschaft Südwestdeutscher Narrenvereinigungen und -verbände an. Dieser Verband setzt sich aus 13 Vereinigungen aus Südwestdeutschland zusammen. Wie Narrenringpräsident Anton Blau und Museumspräsident Klaus Gluitz berichten, sind in der Arbeitsgemeinschaft 8900 Zünfte und rund 600 000 Narren organisiert. Das gemeinsam erklärte Ziel ist es, das Kulturgut, Bräuche und Sitten der schwäbisch-alemannischen Fasnet zu pflegen.

So sei auch der Kontakt zu den Narrenfreunden aus Heuberg zustande gekommen, erzählt Anton Blau. Die Narrenfreude Heuberg bestehen aus 15 Zünften rund um den Heuberg, von Hausen im Tal über Irndorf, Hartheim und Glashütte bis nach Mahlstetten und Bubsheim. Der Heuberger Ringpräsident Reinhold Hafen brachte die Idee der Ausstellung im Hettinger Museum in sein Gremium ein – und so nahm die Organisation seinen Lauf.

Eröffnet wird die Sonderausstellung am kommenden Sonntag mit einem Festakt für geladene Gäste. Ab 14 Uhr ist sie dann auch für die Allgemeinheit geöffnet. Im nebenan gelegenen Haberkasten gibt es Kaffee und Kuchen.

Die Narrenburg ist ein Fastnachtsmuseum für europäische Fastnachtsbräuche. Auf rund 400 Quadratmetern Ausstellungsfläche wird die Fastnacht in vielen unterschiedlichen Facetten aufbereitet. Es werden Hintergründe erklärt und kulturelle Zusammenhänge vermittelt.