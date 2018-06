Nach verheerendem Brand wird Baudenkmal abgerissen

Rückbau, so nennt man es, wenn ein Gebäude dem Erdboden gleichgemacht werden soll. Bei dem Anfang Mai aus ungeklärtem Grund abgebrannten alten Fachwerkhaus an der Hauptstraße in Hettingen ist es ein Rückbau auf Raten: Schritt für Schritt wird das stark einsturzgefährdete Haus jetzt abgerissen. Am Freitagmorgen kreiste erstmals die Kettensäge. Dachbalken, Giebel und Schornstein sollten schnellstmöglich heruntergeholt werden, um die Hauptstraße wieder für den Verkehr freizugeben.

Dachstuhl und Giebel werden in Handarbeit zerlegt

Es ist neun Uhr morgens. Ein Kran zieht den Korb mit den Arbeitern in die Höhe. Mit Handschuhen und Helmen geschützt, beginnen die drei Männer der Inneringer Firma Sauter mit ihrer schweißtreibenden Arbeit. Spitzhacke, Motorsäge und Vorschlaghammer kommen zum Einsatz. Stück für Stück zerlegen die Männer erst den Kamin, dann die schwarz verkohlten Dachbalken, die in den Himmel ragen. Und dann geht es zur Stirnseite des Hauses: Die Giebelwand muss ganz vorsichtig per Hand zerlegt werden, sagt Erwin Sauter, der Inhaber der Abbruchfirma. Grobes Gerät wäre ungeeignet. Zu dicht ist die Bebauung im Ort. Zu groß das Risiko, dass die Wand unkontrolliert zusammenbrechen und weiteren Schaden anrichten könne.

Anwohner und Mitglieder der Stadtverwaltung beobachten das Spektakel aus einiger Entfernung. Nein, sie hätten sich die Entscheidung für den Abbruch wahrlich nicht leicht gemacht, sagt Hettingens Bürgermeisterin Dagmar Kuster. Aber für das ehemalige Fachwerk-Denkmal hätte es keine bezahlbare Lösung mehr gegeben. „Die Denkmalbehörde hat das Haus freigegeben“, fügt Kuster hinzu. Damit stand dem Abbruch nichts mehr im Wege. Zudem habe die Zeit gedrängt: Eine Nachbarin aus dem Nebenhaus war aus Sicherheitsgründen evakuiert worden. Und der Verkehr musste nach dem Brand durch den Ort umgeleitet werden. Jederzeit hätte der Giebel des Hauses einstürzen und die Hauptstraße treffen können.

Lastwagen sollen nicht durch die enge Umleitung fahren

Bislang hatte die Straßensperrung für Hettingen kein größeres Problem dargestellt. Da die B32, die Hauptverkehrsader des Laucherttals, derzeit saniert wird, wird der Großteil des Verkehrs noch abgeleitet. „Das Landratsamt wird die Baustelle aber in der nächsten Woche beenden.“ Der übliche Lastwagen-Verkehr wird dann wieder durch Hettingen rollen. Angesichts dessen hat die Verwaltung – ohne auf ein Votum des Gemeinderats warten zu können – den ersten Abriss-Auftrag vergeben.

Und so stürzen am Freitagvormittag Dachbalken und Dachpfannen in die Tiefe. „Zwei bis drei Stunden, länger brauchen wir für die Giebelwand und den Schornstein nicht“, sagt Erwin Sauter. Hettingens Bürgermeisterin schaut in die Höhe und schluckt. Große Hoffnungen hatte die Stadt für das Gebäude gehegt. Just in diesen Tagen hätte sie das Fachwerkhaus an einen Investor verkaufen wollen. Der hätte die beiden Wohnungen sanieren und das Denkmal wieder hübsch herrichten wollen. Die letzten Bewohner waren bereits ausgezogen gewesen, als der Brand wütete.

Ein früherer Notartermin hätte vieles geändert

Eigentlich hätte das Gebäude zu dem Zeitpunkt bereits verkauft sein sollen: „Hätten wir schneller einen Termin beim Notar bekommen, dann...“ Hettingens Kämmerer Werner Leipert verstummt. Jetzt bleibt die Stadt auf der Ruine sitzen. Das Geld aus dem Verkauf, das bereits im Haushaltsplan einkalkuliert gewesen ist, bleibt aus. Immerhin: Die Versicherung werde für den Abriss aufkommen, sagt Leipert.

Gegen Mittag haben Erwin Sauter und seine Mitarbeiter die Arbeit erledigt. Die Stadt darf die Straßensperrungen aufheben. Der Verkehr kann wieder über die Hauptstraße rollen. Solange zumindest, bis der Abriss fortgesetzt wird. Über die Vergabe der weiteren Arbeiten soll dann der Stadtrat mitentscheiden.