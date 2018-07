Musikverein lädt zum Jahreskonzert ein

Das Ergebnis vieler Wochen Probenarbeit wird der Musikverein Hettingen seinen Zuhörern am Samstag, 5. Dezember, um 20 Uhr in der Laucherttalhalle in Hettingen präsentieren. Die Aktiven und die Jugendkapelle werden ein Programm bieten, an dem die Besucher ihre Freude haben werden. Mit spannenden und abwechslungsreichen Werken nationaler und internationaler Komponisten und Arrangeuren wird der Musikverein versuchen, seine Besucher zu verzaubern. Von der klassischen Filmmusik bis zum Trompetensolo ganz junger Musikanten reicht die Palette der dargebotenen Melodien. Die Tradition kommt auch nicht zu kurz. Ein Traditionsmarsch und Polkas sind ebenfalls im Repertoire. Unser Dirigent Siegbert Eble und die Aktiven freuen sich, seinem Publikum ein paar schöne, entspannende Stunden im Kreise von Freunden und Bekannten bieten zu können. Sie laden dazu herzlich in die Laucherttalhalle ein.