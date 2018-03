Museum zeigt Narrenhäser

Eine neue Sonderausstellung gibt es ab Sonntag im Fasnachtsmuseum Narrenburg in Hettingen zu besichtigen. Die insgesamt 22 Zünfte des Zollern-Albrings stellen ihre verschiedenen Figuren aus, weit über 40 Kostüme werden zu sehen sein. Ab 13.30 Uhr ist die Ausstellung für die Öffentlichkeit zugänglich, im nebenan gelegenen Haberkasten gibt es auch Kaffee und Kuchen.

Der Präsident des Narrenrings Alb-Lauchert, Anton Blau, und der Präsident des Zollern-Alb-Rings, Walter Sieber, hatten beim letztjährigen 40-jährigen Jubiläum des Zollern-AlbRings die Idee der Sonderausstellung. Zünfte des Alb-Lauchertrings nahmen damals am Jubiläum teil, und so entstanden die ersten Gespräche über die Präsentation der Zollern-Alb-Zünfte. Ringpräsident Walter Sieber stieß in seinem Präsidium auf offene Ohren, zumal die Zünfte sonst keine Gelegenheit zur Präsentation im Rahmen einer Dauerausstellung haben. Auch das Präsidium um Präsident Anton Blau und Museumsdirektor Klaus Gluitz war begeistert von der Idee. Also begannen im Dezember die konkreten Planungen. In der Hettinger Narrenburg wurden auch noch verschiedene Umbaumaßnahmen vorgenommen, sodass der Eingangsbereich mit der Theke ansprechend aufgewertet wurde. Aktuell arbeiten der Museumsrat und die ausstellenden Zünfte des Zollern-Albrings intensiv an der Bekleidung der lebensgroßen Puppen mit den Masken und an einer ansprechenden Präsentation.

Die Sonderausstellung im Hettinger Fasnachtsmuseum hat immer sonntags von 13.30 Uhr bis 17 Uhr geöffnet (nicht an Feiertagen), erstmals am 11.März bis zum 4.November (Sommerpause 12. und 19. August) Sonderführungen sind jederzeit möglich, Anmeldung bei Klaus Gluitz: 0174/578 89 73.