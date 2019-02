Motto Amerika: „Make the Sportlerball great again!“

Unter dem Motto „Amerika – Stars and Stripes“ hat der Turn- und Sportverein Hettingen am Samstagabend seinen Sportlerball in der Laucherttalhalle gefeiert. Wie vielseitig Amerika ist, ließ sich an den phantasievollen Kleidungen ablesen: von der laufenden Freiheitsstatue über den Flamingo bis hin zum Popcorn-Oberteil. Die Halle war ebenfalls reich geschmückt: Mister President überwachte hohlköpfig und ausdauernd am Rednerpult die Halle, die Mauer in Richtung Mexiko trennte die Bar vom Rest der Welt und wurde am Ende der Veranstaltung naturgemäß gestürmt.

Der TSV gab sich vor allem sportlich. Durch den Abend führten die Vettern Alexander und Robert Businger als American-Football-Stars. Wenn nicht die Narrenmusik spielte, unterhielt das „Duo Tandem“ und lockte nach dem Programm noch auf die Tanzfläche. Die Kleinen vom Kinderturnen (unter der Leitung von Laura Wessner, Sabrina Jäger und Sarah Steinhart) zeigten bei einem Zombie-Tanz mit schaurig-schönem Gruseleffekt, wie sportlich sie sind. Die Garde (unter der Leitung von Nadine Businger und Carina Gässler-Reule) zog es nach Afrika – wenn man’s genau nimmt, nicht weit weg von Amerika: Dabei ging es rhythmisch durch den Dschungel.

Nicht ganz so schnell kam „Schuhmachers Done Lena“ (Inge Knaus) mit ihrem Rollator auf die Bühne. Weil sie einen Gutschein fürs Putzen bekommen hatte, löste sie diesen in einem Lokal „en Semmerenga“ ein. Dort ging es seltsam vornehm zu: „Mit meim Kärrele wär i en dem Debbich schier stecka blieba.“ Satt wurde sie trotzdem nicht: „Jetzt gang i hoim und ess was Gscheits.“

Die Prinzengarde der Fasnetsgesellschaft Wiesensteig aus dem Landkreis Göppingen trat zweimal auf. Sportlich und als Fest fürs Auge zeigten sie einen traditionellen Gardetanz. Später traten sie als futuristische Amazonen auf, vor denen sich nicht nur die Männerwelt à la Trump fürchten sollte: phantasievoll, kämpferisch und elegant zugleich.

Tanzendes Football-Team

Aber auch die Fitness aus Hettingen (unter der Leitung von Renate Gomeringer, Michaela Halder und Ute Kornwachs) bewies sportlich, dass sie Rhythmus im Blut hat. Dem Motto des Abends verpflichtet kamen die Frauen tanzend als American-Football-Team auf die Bühne. Als Zugabe trugen sie zur Freude des Publikums breitschultrig und singend die Puppe „Cordula Grün“ von der Bühne.

„Völlig losgelöst von der Erde“ blies die Schlössleband aus Gauselfingen ins Blech. Musik ist bei den 15 Bandmitgliedern mit sechs Saxophonisten vor allem ein Kraftakt mit irdischen wie außerirdischen Tönen. Gerne glaubt man ihnen, dass „eine neue Liebe wie ein neues Leben ist“ oder die Seligmachung des „griechischen Weins“. Ihre Kollegen von der Hettinger Hexenmusik ließen sich anschließend unter Captain Bernd Friedrich, der sein Raumschiff Enterprise extra dafür verließ, nicht lumpen und drehten stimmungsmäßig noch einmal richtig auf.