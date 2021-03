Mann fährt mit 150 km/h auf Landstraße

Offensichtich eilig hatte es ein 70-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer, der Polizeibeamten am Dienstag gegen 15.45 Uhr bei einer Geschwindigkeitsmessung zwischen Inneringen und Bingen ins Netz gegangen war. Anstelle der zugelassenen Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h, fuhr der 70-Jährige laut Mitteilung mit 150 km/h in Richtung Bingen. Aufgrund seines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung erwartet den Fahrer nun ein Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot.