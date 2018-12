Lieder und Texte der Hoffnung tragen ein Licht um die Erde

In der katholischen St.-Martinskirche in Hettingen haben der Jugendchor „Popcorn“ unter der Leitung von Marlene Hau mit Musik und Maritta Lieb und Henriette Steinle mit Texten am Gedenktag für verstorbene Kinder diese in den Mittelpunkt gestellt. Die Initiative „Weltweites Kerzenleuchten“ oder „Worldwide Candle Lighting“ begeht immer am zweiten Sonntag des Monats Dezember einen Weltgedenktag für verstorbene Kinder. In Hettingen wird seit dem Errichten eines Gräberfeldes für totgeborene Kinder oder „Sternenkinder“ auf dem Friedhof an diesem Tag an alle verstorbenen Kinder gedacht.

Der Jugendchor und die Gitarrenschüler von Marlene Hau wählten Lieder aus, die dann Maritta Lieb, die in der Seelsorgeeinheit Sigmaringen als Gemeindereferentin arbeitet, mit religiösen Gedanken und Gotteslobtexten ergänzte. Beim Betreten der Kirche wurden die Gottesdienstbesucher gebeten, eine der bereitstehenden Kerzen mitzunehmen und vor dem Chor anzuzünden. Viele Lichter sollen beim „Candle Lighting“ die Zusammengehörigkeit, trotz Trauer, demonstrieren.

Chor eröffnet Gedenkstunde

Der Chor eröffnete die Gedenkstunde, die gleichzeitig mit dem Advent auf die Weihnacht einstimmen sollte, mit „Macht hoch die Tür“. Dies, so Lieb, sei eine Einladung, „uns selbst zu öffnen und darauf zu vertrauen, dass Gott Mensch und unseren Schmerz lindern wird“. Der Verlust und das Leiden, wenn ein Kind sterben müsse, seien unermesslich. „Dabei unterscheiden wir nicht zwischen geborenen Kindern und ungeborenen“, so Lieb. Der Chor, mit Solistin Hanna Steinle, singt: „Ich weiß da ist ein Licht in uns.“ Elf Sängerinnen traten bei den unterschiedlichen Liedern einzeln als Solistinnen vor. So singt Yasmin Zrelli „Alles leuchtet“ oder Jasmin Bögle „Was wirklich bleibt“. Auch vier Teilnehmer des Gitarrenkurses beteiligten sich am feierlichen Gedenken und begleiteten das Lied der Gemeinde: „Du bist der Weg“.

Besonders berührend wurde es, als die Sängerinnen bei den Fürbitten jeweils eine große Kerze auf den Boden stellten und der Chor sang: „Meine Hoffnung und meine Stärke oder Geh mit uns auf unserem Weg.“ Viele leuchtende Kerzen erzählten so in der Hettinger Kirche davon, dass alle Menschen zusammengehören und bei Bedarf Trost und Hoffnung erfahren. Ein schöner adventlicher Gedanke.