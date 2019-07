Landrätin attestiert Dagmar Kuster Mut und Ideenreichtum

Hettingen - Mit Blumen und einer Ehrenurkunde für das 25-jährige Dienstjubiläum hat Landrätin Stefanie Bürkle Hettingens Bürgermeisterin Dagmar Kuster überrascht. Auch einige Mitarbeiter des Rathauses wohnten der Feierstunde in der vergangenen Woche bei.

Bürkle beglückwünschte die Bürgermeisterin und zeichnete ihren beruflichen Werdegang nach. 1982 hatte die gebürtige Burladingerin in Hechingen ihr Abitur absolviert. Direkt im Anschluss begann sie die Ausbildung zum gehobenen Verwaltungsdienst an der Fachhochschule in Kehl. Nach vier Jahren hatte sie ihr Diplom in der Tasche und begann ihre erste berufliche Tätigkeit: Ab 1986 arbeitete Kuster als Diplom-Verwaltungswirtin beim Kultur- und Sportamt der Stadt Filderstadt. Dort war sie bis 1988 tätig, dann wurde sie stellvertretende Kämmerin in Winterlingen.

1994 ließ sich Dagmar Kuster für die Erziehung ihrer beiden Kinder bis 2009 beurlauben. Doch auch während der Erziehungszeit blieb sie stets an der Kommunalpolitik und am Vereinsleben ihrer Heimat Burladingen interessiert: 2004 wurde sie in den Gemeinderat der Stadt Burladingen gewählt, wo sie bis zu ihrer Wahl als Bürgermeisterin der Stadt Hettingen ununterbrochen blieb. Seit 2009 war Kuster zweite stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Burladingen. Zudem war sie im Ortschaftsrat im Stadtteil Gauselfingen, ihrem Wohnort, aktiv.

2009 wurde Dagmar Kuster Hauptamtsleiterin der Gemeinde Jungingen. 2012 trat sie bei der Bürgermeisterwahl in Hettingen an, bei der sie sich im ersten Wahlgang gegen zwei weitere Kandidaten durchsetzte – mit 81,9 Prozent der Stimmen und bei einer Wahlbeteiligung von 76 Prozent.

Stefanie Bürkle ging in ihrer Laudatio auf wesentliche Entwicklungsstationen ein, die Dagmar Kuster auf den Weg gebracht und umgesetzt hat. Die Liste der Projekte seit ihrer siebenjährigen Amtszeit sei lang, weg- und zukunftsweisend, sagte Bürkle. Ideen, Engagement und Mut seien heute gefragt und daran mangele es Hettingens Bürgermeisterin keinesfalls. Kuster zeigte sich erfreut über die persönlich überbrachten Glückwünsche und erklärte, dass sie ihren Beruf noch immer mit großer Freude ausübe.