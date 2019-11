Konzert wird zur Benefizveranstaltung für den 18-monatigen Jakob Mayer

Beim Konzert des Veringenstädter Gospelchors „Living Voices“ ist vom beschwingten Mitklatschen bis zu feuchten Augen dank brillierender Solisten für jeden Geschmack etwas dabei gewesen. Chorleiter Anton Roggenstein hatte eine Mischung zusammen gestellt, die ankam. Mit dem Spendererlös wird die Anschaffung einer Galileo Trainingsplatte für den 18 Monate alten, an der Muskelerkrankung SMA erkrankte Jakob Mayer unterstützt.

„Ich war dermaßen überwältigt, als wir in die Kirche einzogen und diese bis auf den letzten Platz besetzt war“, erklärt Chormitglied Gerlinde Danner, Großmutter von Jakob. Den feierlichen Einzug gestalteten die knapp 25 Sänger mit „Hold me now“, gefolgt von „Sag einfach Ja“.

Chormitglied Ursel Hein begrüßte die zahlreichen Konzertbesucher. Sie forderte dazu auf, einfach die Augen zu schließen und dem Rhythmus zu folgen. Dazu gab es bei den Liedern mehr als ausreichend Gelegenheit.

Mit Sarah Leicht, Corinna Rudolph, Siggi Kromer, Hannah Leicht, Theresa Gauggel, Claudia Schidlo, Valeri Ivanov, Silke Seehofer und Karthrin Heim hat der Chor tolle Solisten in ihren Reihen, die regelmäßig für Gänsehaut sorgten.

Die hervorragende Akustik in der Kirche und die Bandbegleitung durch Martin Schidlo am Schlagzeug, Ekki Heim am Bass und Anton Roggenstein am Klavier tat ihr Übriges zum stimmgewaltigen Konzert. Sehr stark und besonders berührend war das Duett von Anton Roggenstein und Gerlinde Danner. „An deiner Seite“ lautete ihr gemeinsamer Titel und war sicher dem kleinen Jakob gewidmet.

Geschichte des kleinen Jakobs wird erläutert

Chormitglied Andrea Leicht erläuterte die Geschichte des kleinen Jakobs. „Die Eltern gehen mit dem Kind zum Arzt und denken, man bekommt ein Rezept und in ein paar Tagen ist alles gut. Doch bei Jakob war alles anders“, so Andrea Leicht. Für den Chor, der sein Jahreskonzert wie immer plante, stand sofort außer Frage, dass das Konzert zur Benefizveranstaltung werden soll. „Wir singen für Sie, wir singen für uns und wir singen für Jakob“, schloss Andrea Leicht ihre Ansprache.

Mit „Man in the Mirrow“, „Black Velvet“, „Risen“, „Awesome God“, aber auch mit deutschsprachigen Liedern wie „Der Fels“, „An deiner Seite“ oder „Deine Wahl“ erhielten die Zuhörer einen Einblick in das breitgefächerte Repertoire des Goseplchors. Anschließend bestand im nebenan gelegenen Haus der Begegnung ausreichend Gelegenheit, das Konzert beim netten Stehempfang nachwirken zu lassen.