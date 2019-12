Kinder- und Jugendchor ermöglicht Anschaffung einer Tischtrommel

Die Dreifürstensteinschule in Mössingen ist um eine Attraktion reicher: Der Hettinger Kinder- und Jugendchor Popcorn ermöglicht dem SBBZ die Anschaffung einer Tischtrommel.

Beim Jubiläumskonzert zum 20. Geburtstag des Chors im Oktober in der Laucherttalhalle hatten die Veranstalter Spenden für die Stiftung KBF mit Sitz in Mössingen gesammelt. Wie Schulleiterin Irene Michelsburg damals berichtete, wünschte sich die Stiftung eine Tischtrommel für ihre Dreifürstensteinschule, ein Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung. Dafür spendeten die Zuschauer am Ende 1469 Euro.

Den entsprechenden Scheck überreichten Chorleiterin Marlene Hau und Henriette Steinle als Vertreterin der Seelsorgeeinheit Straßberg-Veringen am Montag an Irene Michelsburg. Gemeinsam enthüllten sie die Tischtrommel, die 1600 Euro gekostet hatte und damit nahezu komplett über die Spenden aus Hettingen finanziert werden konnte. Zur Verfügung steht das Instrument den 115 Mädchen und Jungen, die an der Schule unterrichtet werden. Manche der Kinder haben nur wenige Einschränkungen, andere benötigen in allen Lebensbereichen Unterstützung.

An der Dreifürstensteinschule werden pro Klasse zwischen sechs und acht Schülern aus allen drei Bildungsgängen unterrichtet. In manchen Klassen wird ähnlich wie an einer Grundschule unterrichtet, auch die Fächer sind die gleichen. Hinzu kommen Nachmittagsunterricht und Angebote wie Kochen, Werken oder Waldtage. In manchen Klassen sieht der Unterricht hingegen ganz anders aus als in einer Regelgrundschule. Dort stehen Angebote wie Massagen, das Schulen des Hörens und die Pflege im Vordergrund. Seit mittlerweile neun Jahren besuchen auch Kinder ohne Behinderung die Schule.

Der Kontakt des Kinder- und Jugendchors Popcorn zur Dreifürstensteinschule war über Sängerin Hannah Steinle zustande gekommen. Diese hatte bei der Stiftung KBF, dem ehemaligen Verein Körperbehindertenförderung Neckar-Alb, ein Freiwilliges Soziales Jahr absolviert.