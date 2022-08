Katholischer Kirchenchor Hettingen ernennt vier scheidende Sängerinnen zu Ehrenmitgliedern

Der Katholische Kirchenchor Hettingen hat vier scheidende Sängerinnen zu Ehrenmitgliedern ernannt. Rita Datz, Luise Steinhart, Marieluise Blatter und Elisabeth Steinhart (von links) wurden bei der Jahreshauptversammlung am 29. Juli von Pfarrer Olaf Winter und Dirigent Markus Mauz (in der Mitte von links) vom Verein mit einer Urkunde für langjährige Mitgliedschaft geehrt. Pfarrer Winter hob bei seiner Begrüßung hervor, dass er in den ersten 15 Monaten in der Seelsorgeeinheit Straßberg-Veringen erleben konnte, wie aktiv der Hettinger Kirchenchor die Gottesdienste auch in schwierigen Coronazeiten mitgestaltete. „Rita Datz war 62 Jahre aktive Sängerin, das ist länger als ich lebe.“ Rita Datz (Alt) nahm es mit Humor und antwortete: „Da weiß man, wie alt man ist.“ 1957 ist sie in den Chor eingetreten und war gleichzeitig als Notenwartin aktiv. Luise Steinhart trat 1976 in den Kirchenchor ein (Sopran) und hatte zusätzlich 21 Jahre das Amt der Schriftführerin inne. Marieluise Blatter verstärkte die Altstimme seit 1965 und war 21 Jahre Kassiererin. Elisabeth Steinhart trat 1985 als Sopran-Sängerin in den Kirchenchor ein. Zur Urkunde gab es einen Blumenstrauß und Beifall vom Verein. In der Jahreshauptversammlung wurde deutlich, dass sich der Kirchenchor in den letzten Jahren verändert hat. So ist die Bass-Stimme nicht mehr besetzt und der auf 16 Stimmen geschrumpfte Chor singt nur noch an kirchlichen Festen, wie kürzlich bei der Fronleichnamsprozession. Dennoch, so Pfarrer Winter, sei es von großer Bedeutung, dass der Chor auch während der Messen zur Unterstützung der Gemeinde das kirchliche Liedgut bewahre und weitergebe.

Foto: Gabriele Loges