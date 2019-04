Künstlerin Ilse Wolf stellt Kreuzweg-Passion aus

Künstlerin Ilse Wolf stellt in ihrem Atelier in Inneringen am Sonntag, 14., und Dienstag, 16. April, einen in der Hinterglasmalerei gefertigten Kreuzweg aus. Zu sehen ist ihr Werk jeweils ab 14.30 Uhr, die Künsterin selbst führt durch ihre Ausstellung.

Ilse Wolfs Bilder-Passion, die zwischen 1985 und 1990 entstand, ist expressiv, farbenprächtig, mystisch und doch voller Dynamik. Über Jesus direkt zu schreiben, das wagte sie nicht. In ihren gemalten Kreuzwegbildern versuchte Wolf, einen anderen Weg zu gehen: Sie wollte den Kreuzweg „malerisch“ durchgehen, um herauszufinden, wer Jesus war. „Von jedem Bild, das fertig in meinen Kopf hereinkam, war ich regelrecht ergriffen“, sagt Ilse Wolf. Der Passionsweg von Jesus, von der Verurteilung bis zur Auferstehung, spiegelt das Leben Christi wider, aber auch die österliche Hoffnung des Menschen. Die Künstlerin versteht ihre Bilder als eine Metapher auf Krieg, Hunger und von Menschen verursachte Katastrophen.