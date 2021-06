Junge Sportler bekommen ihre Abzeichen

Nach einem schwierigen Jahr 2020 war es dem TSV Hettingen wieder möglich, in diesem Jahr die 20 Sportabzeichen aus dem Vorjahr persönlich durch die Vorstandsvertreter Laura und Hansi Wessner auszuhändigen. Das teilt der Verein mit. Dazu trafen sich die 17 Kinder und Jugendlichen sowie die drei Erwachsenen in der Vereinsgaststätte Sportblick. Zusätzlich wurde noch eine Familienurkunde an Max, Alina und Nadine Czanek überreicht.

Vorbereitung und Abnahme der Sportabzeichen erfolgte durch die Sportabzeichenprüfer Petra Steinhart und Jürgen Steine und die Übungsleiter Nadine Czanek und Nicole Reibel. Nach der Übergabe der Urkunden und den Anstecknadeln gab es für die stolzen Kinder und Jugendlichen noch Pizza und ein Freigetränk auf Kosten des TSV.

Dank der niedrigen Inzidenz-Zahlen konnte bereits am 10. Juni mit der Abnahme der neuen Sportabzeichen im Freien begonnen werden. Soweit es die Zahlen zulassen, wird das Training laut Verein immer donnerstags von 18 bis 19.30 Uhr gemäß den jeweils aktuellen Hygienevorschriften bei der Laucherttalhalle in Hettingen stattfinden. Über Neuzugänge freut sich der Verein, so die Pressemitteilung.

Nach dem beruflichen Wechsel der Grundschullehrerin Elisabeth Bolay wird die neue Schulleiterin Marilena Fischer die Kooperation zwischen Schule und TSV auch weiterhin unterstützen.